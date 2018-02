Britský minister obrany: Corbyn je zradca, nemožno mu veriť

Minister tak reagoval na informáciu, že Corbyn sa v 80. rokoch trikrát stretol s príslušníkom československej Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Corbyn schôdzky priznal, ale uviedol, že nevedel, že muž je agentom tajnej služby.

„To, že sa stýkal so zahraničnými špiónmi, je zrada tejto krajiny. Nemôžeme mu dôverovať,“ vyhlásil britský minister obrany na adresu lídra opozície Corbyna. „Znovu a znovu nadŕžal tým, ktorí chcú zničiť všetko veľké na tejto zemi, či už je to sympatizovánie s teroristami či podpora červených režimov,“ povedal tiež Williamson. Teroristami mal podľa britského servera na mysli palestínskych radikálov či iránsky režim.

Corbynov hovorca: Nech sa venuje svojej práci

Corbynov hovorca v reakcii na Williamsove slová uviedol, že minister obrany „by sa mal venovať svojej práci a neveriť úplne falošnému a smiešnemu ohováraniu“. Hovorca Corbyna obhajoval s tým, že sa vytrvalo snaží obhajovať mier a bezpečie občanov.

Britský minister obrany kritizoval Corbyna potom, čo bulvárny denník The Sun vo štvrtok zverejnil článok s titulkom „Corbyn a špión komunistov“, v ktorom informoval, sa vtedajší labouristický poslanec Corbyn stretol v druhej polovici 80. rokov najmenej trikrát s agentom československej tajnej služby.

Corbyn schôdzky priznal s tým, že sa stýkal s diplomatmi z mnohých krajín. Agent bol totiž tajomníkom československého veľvyslanectva. Aj riaditeľka českého Archívu bezpečnostných zložiek uviedla, že Corbyn agenta považoval za diplomata. Z dokumentov „nijako nevyplýva, že by vedel, že sa stýka s rozviedkárom“, uviedla riaditeľka archívu.

Podľa bývalého šéfa britskej tajnej služby MI6 Richarda Dearlovea bol však Corbyn buď „neuveriteľne naivný“ alebo presne vedel, „čo sa deje, takže bol spoluvinníkom“. „Dokumenty ukazujú, že (Corbyn) bol cieľom (ŠtB) v čase, keď československý režim prenasledoval disidentov. Režim bol nepriateľom Západu,“ povedal Dearlove podľa britských médií.

Hovorca Corbyna v reakcii na to bývalého šéfa MI6 kritizoval s tým, že by nemal prikladať dôveryhodnosť falošnému ohováraniu, keď sám „bol zapojený do neslávne preslávenej pochybnej dokumentácie“, ktorá (v roku 2003) pomohla priviesť Britániu do „katastrofálnej vojny v Iraku“.