Strelca zo školy vycvičila neonacistická organizácia. Je prekvapená, že neútočil na vládnu budovu

Napísal to o nej informačnej server Heavy.com. Skupina je proti miešaniu rás, proti homosexuálnym manželstvám a hlási sa k belošským európskym predkom súčasných Američanov. Cruza do skupiny priviedol jeden jej člen a Cruz potom dochádzal na výcvik. Skupina v reakcii na stredajší Cruzov čin uviedla, že ju prekvapuje, že útok nebol zameraný na vládnu budovu.

O tom, že Cruz patril k ROF, informovala už skôr Liga proti hanobeniu (ADL). Vodca skupiny Jordan Jereb ADL povedal, že Cruz dochádzal na schôdzky členov v Tallahassee. Žiadny príkaz na vykonanie útoku vraj nedostal. „Asi využil to, čo sa naučil pri našom výcviku,“ povedal Jereb.

Podľa neho niekto zo skupiny Cruzovi kúpil zbraň. „Myslím, že mu niekto kúpil Mosin-Nagant, to je ale opakovacia puška. V škole mal poloautomat,“ povedal Jereb. Podľa neho si opakovaciu zbraň mohol Cruz schovať v skrýši určenej pre prípad prežitia, ako to skupina členom odporúča.

Svoju skupinu charakterizuje ako organizáciu, ktorá „nechce byť súčasťou moderného sveta“. Priaznivci filozofie nadradenosti belochov sa domnievajú, že to, že si Cruz pre svoj čin vybral deň svätého Valentína, nie je náhoda a poukazuje na Cruzove problémy vo vzťahu s dievčaťom.

Známi od roku 2015

O ROF sa prvýkrát hovorilo v roku 2015, kedy sa jej členovia zúčastnili demonštrácie proti protestu, pri ktorom študenti Floridskej univerzity pálili vlajku Konfederácie, ktorú kritici považujú za sporný symbol spojovaný s otrokársku érou USA. Jereb vtedy napísal, že „mu k dosiahnutiu JEHO cieľov stačí získať len jedno percento populácie“.

Skupina na svojej webovej stránke používa ako motto výrok zástanca nadradenosti belochov Davida Lanea: „Rasa, ktorej muži nebudú až do padnutia bojovať za to, aby sa spájali so ženami svojej rasy, zanikne.“ Na stránke sú inštrukcie, ako sa k ROF pripojiť a založiť vlastnú bunku, a príspevky s názvami ako Znaky vymieracieho národa alebo Alfa samci proti beta samcom.

Desivá prezývka na internete

Noviny The Tallahassee Democrat v roku 2016 informovali, že Jereb bol stíhaný kvôli vymáhaniu peňazí od člena úradu floridského guvernéra. Tvrdil, že mu jeho syn dlhuje peniaze. Na telefónnom záznamníku Jereb zanechal odkaz: „Nehrajte sa so mnou a nehrajte sa s ROF“.

Heavy.com upozornil na rasistický podklad činu Williama Atchisona, ktorý vlani v decembri zabil v škole v Novom Mexiku dvoch študentov a potom seba. Pravidelne prispieval na rasistický web The Daily Stormer pod menom Budúci masový strelec.

Štát belochov

V roku 2016 ho vypočúval FBI a kládol otázky, kde by si k masovému vraždeniu obstaral zbraň. Atchison sa vyhovoril, že išlo iba o výlevy na internete. Server Daily Beast ale uviedol, že Atchinson bol posadnutý strelcami útočiacimi v školách.

ADL Floridskú republiku charakterizuje ako zoskupenie, ktoré chce na Floride založiť štát belochov. Skupina na svojej webovej stránke píše, že nechová nenávisť voči menšinám, „s prihliadnutím na to, že my sami sme menšinou“, a že nechová nenávisť ani k ľuďom inej ako bielej rasy. Jej členovia sa ale chcú koncentrovať do „mestských oblastí, kde väčšinu občanov tvoria belosi“.