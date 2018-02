Uznať Kosovo a vstúpiť do únie? To neprejde, veští Vučič

Srbi iba málo pravdepodobne podporia plné uznanie nezávislosti Kosova výmenou za členstvo svojej krajiny v Európskej únii. V rozhovore pre agentúru Reuters to v piatok povedal srbský prezident Aleksandar Vučič pri príležitosti desiateho výročia vyhlásenia kosovskej suverenity.

Hoci bolo Kosovo uznané už 116 členskými štátmi OSN, Belehrad ho stále považuje za svoju provinciu.

Srbskí lídri hľadajú kompromisné riešenie, ktoré však vylučuje plné uznanie Kosova ako nezávislej krajiny. Podľa Vučiča sa bude musieť akékoľvek rozhodnutie predložiť srbským voličom, z ktorých mnohí vnímajú Kosovo ako kolísku svojej pravoslávnej viery. „Ľudia rozhodnú,“ uviedol Vučič, ktorý pochybuje, že voliči odobria plné uznanie.

„Musíme sa pozrieť na realitu dneška, pochopiť vzťahy vo svete, pochopiť vzťahy v Kosove a pochopiť, že Kosovo nie je naše, ako sme sa učili, ale nie je ani ich, ako sa to oni snažia prezentovať. Ak nedôjde ku kompromisu, budeme tu mať po desaťročia zmrazený konflikt. Nemali by sme to ponechať na pleciach našich detí,“ myslí si Vučič.

Srbský prezident podľa vlastných slov verí, že kompromis ohľadom kosovskej suverenity je možný, vyžiada si to však od Bruselu „politickú vôľu“ a nie „pokračujúci nátlak na Srbsko“.

Kosovo sa odtrhlo od Srbska v roku 1999 počas občianskej vojny v bývalej Juhoslávii a 17. februára 2008 jednostranne vyhlásilo svoju nezávislosť. Jeho hlavným mestom sa stala Priština.