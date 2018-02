Aféra Corbynovej spolupráce s eštebákmi má naďalej prominentné miesto v britskej tlači

Denník The Sun označil tvrdenie „bývalého sovietskeho špióna“ Jana Sarkocyho o Corbynových väzbách na ŠtB za šokujúce, denník The Daily Telegraph zverejnil informácie o škandále na prvej strane.

The Sun publikoval komentár bývalého šéfa britskej rozviedky MI6 Richarda Dearlovea, podľa ktorého bol Corbyn buď „neuveriteľne naivný“, alebo presne vedel, čo sa deje. „Prístup komunistov ku Corbynovi bol ‚klasickou kultiváciou‘ typickou pre spôsob, akým (tajné služby) v sovietskom bloku fungovali,“ uviedol Dearlove.

„Pravé dokumenty ukazujú, že (Corbyn) bol oslovený a že jeho prípad pokračoval, a to v čase, keď veľmi nepriateľský český režim prenasledoval disidentov. Nezamerali by sa na neho, ak by neverili, že je to ich komunistický sympatizant,“ konštatoval bývalý šéf MI6.

Predvoj KGB

Upozornil zároveň, že československých špiónov využívala sovietska KGB ako „predvoj“. Britské denníky reprodukujú vyjadrenia riaditeľky českého Archívu bezpečnostných zložiek Svetlany Ptáčníkovej, podľa ktorej sú Sarkocyho výroky v rozpore so zachovanými materiálmi.

Odkazujú aj na piatkové Corbynovo vyhlásenie, že plateným agentom ŠtB nebol, rovnako ako na slová hovorcu labouristov o tom, že Sarkocyho vyhlásenia sú lživé a sám bývalý príslušník ŠtB je nedôveryhodný.

Ďalšie kontakty

Denníky pripomínajú, že Sarkocy bol v máji 1989 z Británie vyhostený spolu s tromi ďalšími diplomatmi. Československý špión, ktorý vtedy mal 35 rokov, vraj vtedy nadväzoval styky s britskými ľavicovými aktivistami. The Sun cituje slová Paula Andersona, ktorý sa vtedy so Sarkocym niekoľkokrát stretol. Agent ŠtB vraj pôsobil uhladeným dojmom. „Okamžite ste vedeli, s kým máte tú česť, aj keď vyzeral hanblivo a špióna by ste v ňom nečakali,“ povedal Anderson.

Podľa denníka The Daily Mail sa Sarkocy zameral na Corbyna v nádeji, že sa dostane k informáciám o britských tajných službách MI5 a MI6 a o americkom jadrovom programe.

Corbyn mu tiež pomohol budovať ďalšie kontakty. The Daily Mail napísal, že Corbyn predvlani v júli besedoval v londýnskom parlamente s dvoma kubánskymi špiónmi, hoci bol varovaný, že sú hrozbou pre britskú národnú bezpečnosť. René González a Gerardo Hernández boli v roku 2001 v USA odsúdení za pokusy preniknúť do amerických vojenských zariadení. Prepustení boli v rokoch 2011 a 2014.