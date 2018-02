Bezpečnosť je spoločná. Dohodnú sa EÚ a Británia?

Prejav predsedníčky vlády je pokračovaním série vyhlásení, ktorými sa Londýn snaží vytvoriť rámec pre ďalšie rokovania s EÚ. Minulý týždeň sa k brexitu vyjadril minister zahraničných vecí Boris Johnson. Postupne verejne vystúpia ďalší členovia kabinetu David Davis, Liam Fox a David Lidington, ktorí sa zamerajú viac na obchodné a ekonomické otázky.

Nová dohoda

Mayová v Mníchove načrtla predstavu, ako by mali vyzerať väzby EÚ a Británie v bezpečnostnej oblasti po brexite v marci 2019. Podľa nej by sa obe strany mali zhodnúť na zmluve, ktorá by rešpektovala, že Británia v únii nie je, ale zároveň by umožnila čo najužšiu spoluprácu a výmenu informácií.

Týka sa to aj praktických záležitostí, ako sú európsky zatykač, vydávanie osôb a využívanie kapacít Europolu. Mayová dokonca povedala, že v týchto prípadoch by Londýn mohol rešpektovať rolu Európskeho súdneho dvora. Je to značný ústupok, o ktorom však protieurópska časť Konzervatívnej strany premiérky doteraz nechcela veľmi počuť.

"Európska bezpečnosť je naša bezpečnosť. Preto som to už povedala a opakujem to opäť, že Spojené kráľovstvo sa bezpodmienečne zaväzuje k jej udržaniu. Uvedomujem si, že neexistuje bezpečnostná dohoda medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá by brala do úvahy plnú hĺbku a rozsah našich existujúcich vzťahov. Ale je tu precedens pre komplexné a strategické vzťahy medzi úniou a tretími krajinami v iných oblastiach, ako je obchod. Neexistuje právny alebo operačný dôvod, prečo by sa takáto dohoda nedala dosiahnuť vo sfére vnútornej bezpečnosti,“ vyhlásila Mayová.

Bolo by jednoduchšie, keby ste zostali. Wolfgang Ischinger, šéf Mníchovskej bezpečnostnej konferencie

Spojené kráľovstvo by podľa expertov určite malo zostať po brexite významným partnerom únie a oblasť bezpečnosti je na to dobrý príklad. Británia je, samozrejme, člen NATO a podieľa sa vo veľkej miere na operáciách aliancie vrátane velenia vyslaného bojového práporu v Estónsku. Zároveň Londýn ponúka značné skúsenosti v boji s terorizmom a ďalšími hrozbami, ako sú kybernetické útoky či hybridné hrozby, vrátane agresívnych krokov Ruska. Británia je tiež stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, tvorí teda významným spôsobom globálne rozhodnutia. "Bolo by jednoduchšie, keby ste zostali,“ povedal po Mayovej reči na konferencii v Mníchove jej šéf Wolfgang Ischinger. Premiérka však odmietla možnosť ďalšieho referenda.

"Prejav predsedníčky vlády Mayovej je potrebné vnímať v kontexte toho, že rozhovory o brexite asi úplne nepokračujú k všeobecnej spokojnosti. Mysleli sme si, že rokovania budú veľmi, veľmi náročné a tieto predpoklady sa zatiaľ napĺňajú,“ povedal pre Pravdu z Mníchova Tomáš Nagy, analytik Globsecu.

Expert pripomína, že bezpečnostná dohoda medzi Britániou a EÚ by bola niečo úplne nové. "Londýn bude musieť nastoliť inú kvalitu vzťahov najmä s Europolom. V tomto prípade je zaujímavým prípadom Dánsko, ktoré si uplatňuje trvalú výnimku z integračných ambícii únie týkajúcich sa vnútornej bezpečnosti. Preto Kodaň vystúpila z Europolu, ale má štatút pozorovateľa. Ale Dánsko je členom EÚ, vzťahujú sa naň rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Ak bude chcieť Británia udržať kontakty s Europolom, tiež by sa tomu musela podriadiť,“ myslí si Nagy.

Čas beží

"Existuje riziko, že Británia a EÚ nakoniec skončia menej bezpečné, ak sa širšie politické súvislosti brexitu zhoršia. Môže sa stať, že budeme v rokovaniach svedkami stratégie víťazov a porazených alebo sa bezpečnostná a obranná spolupráca bude využívať ako nástroj na vyjednávanie, napríklad na získanie lepšej dohody o obchode. V tom prípade na konci budú na tom obe strany horšie a európski občania budú menej chránení,“ reagoval pre Pravdu James Black, bezpečnostný analytik organizácie Rand Europe.

"Keďže nie sme vo vojne s Britániou a nechceme sa jej pomstiť za to, ako sa Briti rozhodli, udržíme túto bezpečnostnú alianciu, bezpečnostný most medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Stále ho potrebujeme,“ vyhlásil v Mníchove predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ktorý však nechce oddeľovať otázky bezpečnosti od celkového nastavenia budúcich vzťahov s Britániou. Aj preto politológ z Maastrichtskej univerzity Hylke Dijkstra upozorňuje, že čas beží.

"Mayová povedala v Mníchove viacero vecí, ktoré by mohli pomôcť. Problémom je, že takáto bezpečnostná spolupráca medzi EÚ a Britániou by si vyžadovala dohody šité na mieru. V princípe je to možné. Londýn však stratil veľa času. Obávam sa, že ak sa veľmi rýchlo nepodarí urobiť dohodu o prechodnom období, obchode a vnútornom trhu, tak nebude dostatočný priestor na vytvorenie takýchto špecifických zmlúv. Napriek tomu, aká je bezpečnosť dôležitá, zjavne sa na ňu kladie menší dôraz ako na ekonomické otázky,“ uviedol pre Pravdu Dijkstra, ktorý je šéfredaktorom vedeckého magazínu Súčasná bezpečnostná politika.