V Sudáne prepustia všetkých politických väzňov. Nová éra, sľubuje prezident

Ako informovala v pondelok agentúra Anadolu, Mahdí na tlačovej konferencii vo väznici Kober v sudánskej metropole Chartúm uviedol, že už v nedeľu prepustili 80 politických väzňov. Zvyšných, ako dodal, prepustia po ukončení procedúr.

„Veríme, že toto je deklarácia novej politickej éry v našej krajine, éra slobôd a ľudských práv,“ povedal Mahdí.

Sudánska opozícia tvrdila, že len počas januárových protestov proti zvyšovaniu cien – po tom, ako vláda prijala úsporné opatrenia – bolo v krajine zatknutých viac ako 300 ľudí.

Bašír, ktorý je v Sudáne pri moci od roku 1989, je na zozname Medzinárodného trestného súdu (ICC) pre podozrenie zo zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a genocídy spáchaných počas konfliktu v Dárfúre. ICC naňho vydal už dva príkazy na zatknutie, a to v rokoch 2009 a 2010.

Bašír vlani v novembri zavítal do ruského čiernomorského letoviska Soči. Počas rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom obvinil Spojené štáty z podnecovania konfliktu v Sudáne, čo malo podľa jeho slov za následok jeho rozpad na dve časti. Vyhlásil, že jeho krajina potrebuje ochranu pred Spojenými štátmi. Dodal, že Sudán by mohol Moskve poslúžiť ako brána do Afriky.