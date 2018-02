Kurdi spájajú sily s Asadom a majú jediný cieľ: Vyhnať Turkov zo Sýrie, píše BBC

Turecko začalo operáciu v severosýrskej oblasti Afrín 20. januára. Cieľom je vyhnať z tohto regiónu milíciu YPG, ktorú Ankara považuje za teroristickú organizáciu napojenú na Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá od roku 1984 vedie ozbrojený boj za autonómny Kurdistan v Turecku. Milícia YPG tvrdí, že s PKK nespolupracuje. V súčasnosti v Afríne sýrske vládne vojská nepôsobia.

Vysoko postavený predstaviteľ kurdských bojovníkov Badran Džia Kurd v rozhovore s agentúrou Reuters uviedol, že sýrska armáda do Afrínu dorazí v nadchádzajúcich dňoch a bude okrem iného chrániť hraničný priechod s Tureckom. O spolupráci so sýrskymi vládnymi vojskami informovala aj kurdská tlač.

Sýrske vládne vojská opustili kurdské oblasti na severe Sýrie v roku 2012, následne kontrolu nad regiónom prevzali Kurdi zo Strany demokratickej únie (PYD) a ich ozbrojené krídlo YPG.

Bez konfliktu

Milície YPG a sýrska armáda v priebehu sýrskej občianskej vojny otvorený konflikt neviedli, mali medzi sebou však niekoľko menších stretov.

„Vo svetle týchto barbarských zločinov a mlčania medzinárodného spoločenstva dokážeme spolupracovať s kýmkoľvek, kto je ochotný nám pomôcť,“ uviedol Džia Kurd s tým, že Kurdi so sýrskou armádou neuzavreli žiadnu politickú dohodu a vojenská spolupráca nie je nevyhnutne dlhodobá.

„Nevieme, ako dlho vzájomné pochopenie vydrží, sú tu strany, ktoré chcú, aby sa spolupráca rozpadla,“ dodal.

Situácia v severnej a severozápadnej Sýrii je veľmi komplikovaná, pretože v regióne pôsobia rôzni regionálni a medzinárodní hráči.

Ruský postoj

Agentúra Reuters s odvolaním sa na iný kurdský zdroj napísala, že Rusko, ktoré je spojencom sýrskej vlády, sa postaví proti spolupráci sýrskych Kurdov so sýrskou armádou, pretože by to mohlo poškodiť jeho diplomatické vzťahy s Tureckom. Situáciu tiež komplikuje skutočnosť, že YPG, ktorá sa v minulosti s podporou USA významne podieľala na boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), naďalej získava finančnú podporu od Spojených štátov, píše BBC.

Cez víkend milície YPG obvinili tureckú armádu, že v piatok v Afríne použila chemické zbrane a zranila tak šesť ľudí. Ankara toto tvrdenie odmieta.

Turecko Sýrií: Ak vstúpite do Afrínu, čaká vás boj

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v pondelok vyhlásil, že jeho krajina je pripravená bojovať so sýrskymi vládnymi silami, ak vstúpia do sýrskej enklávy Afrín, aby chránili kurdských bojovníkov. Informovala o tom agentúra AP.

Čavušoglu sa tak vyjadril v jordánskom Ammáne po tom, ako sýrske médiá oznámili, že oddiely bojujúce po boku sýrskych vládnych síl vstúpia do Afrínu už v priebehu niekoľkých hodín. Podľa agentúry DPA ide o výsledok dohody, ktorú cez víkend medzi sebou uzavreli kurdské Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) a sýrska vláda.

Čavušoglu v reakcii uviedol, že ak bude sýrsky režim chrániť YPG, „potom nikto nezastaví nás, nezastaví Turecko alebo tureckých vojakov“.