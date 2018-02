Kremeľ spochybňuje obvinenia zo zasahovania do volieb v USA

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov opäť rozhodne odmietol obvinenia o ruskom zasahovaní do prezidentských volieb v USA.

Podľa agentúry TASS Peskov v pondelok v Moskve zdôraznil, že Kremeľ považuje tzv. Muellerovu správu o údajnom ruskom zasahovaní do volieb v USA za „neopodstatnenú, nespravodlivú a nesúhlasí s ňou“.

Peskov okrem toho vyhlásil, že „Rusko sa (do volieb v USA) nemiešalo. Nemá taký zvyk – miešať sa do vnútorných záležitostí iných krajín, a nerobí to ani teraz“.

Vysvetlil tiež, že v Muellerovej správe Rusko nenašlo podstatné dôkazy o zasahovaní Ruska do amerických volieb. Poukázal tiež na to, že v správe sa hovorí o občanoch Ruska, ale „my sme z Washingtonu počuli obvinenia o účasti ruského štátu, Kremľa a ruskej vlády“ na ovplyvňovaní volieb v USA. „Žiadne náznaky, že ruský štát s tým mohol mať niečo spoločné nie sú a ani byť nemôžu,“ zdôraznil Peskov.

Reagoval na udalosti zo 16. februára, keď americká Veľká porota vzniesla voči 13 občanom Ruskej federácie a trom ruským subjektom obvinenia z porušenia amerického trestného práva prostredníctvom zasahovania do volieb a politického procesu v USA. Dopustili sa pritom údajne sprisahania, počítačového a bankového podvodu a krádeže identity s priťažujúcimi okolnosťami.

Obvinení s páchaním týchto skutkov začali údajne už v roku 2014, teda zhruba dva roky pred prezidentskými voľbami v USA konanými v novembri 2016.

Osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller vedie v USA nezávislé vyšetrovanie možných nelegálnych vzťahov medzi volebným štátom súčasného prezidenta Donalda Trumpa a predstaviteľmi Ruska. Preveruje tiež podozrenia zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Trump obvinenia popiera

Muellerovo vyšetrovanie už viedlo k oficiálnemu obvineniu bývalého Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna, ktorý udržiaval tajné kontakty s ruskými činiteľmi. Samotný Trump obvinenia zo spolupráce svojho volebného tímu s Ruskom popiera a Muellerovo vyšetrovanie označuje za hon na čarodejnice.

Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Herbert Raymond McMaster počas víkendu vyhlásil, že USA majú „skutočne nespochybniteľné“ dôkazy o tom, že Rusko sa snažilo zasahovať do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Tvrdenia, že Rusko sa snažilo dostať do Bieleho domu republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa, sa objavovali už v čase volieb prezidenta USA. Trump údajne „Rusku“ za jeho podporu sľúbil, že obnoví pretrhnuté väzby medzi oboma krajinami.

Vzťahy medzi Ruskom a USA sa dostali na svoju najhoršiu úroveň od konca studenej vojny pred štyrmi rokmi, keď Rusko k svojmu územiu pripojilo Krymský polostrov, ktorý dovtedy patril Ukrajine. K anexii došlo na základe sporného referenda.