Správy o sýrskej pomoci Kurdom sú podľa Turkov vymyslené

Informácie, že sýrska vláda vysiela vojenské jednotky do kurdských oblastí pri hraniciach s Tureckom, kde majú brániť Kurdov pred útokmi tureckej armády, sú podľa Ankary vymyslené. V pondelok večer to po rokovaní tureckej vlády vyhlásil jej podpredseda Bekir Bozdag. Ak by tieto správy boli predsa len pravdivé, bola by to podľa neho „tragédia pre celý región“. Turecko je podľa Bozdaga odhodlané pokračovať v útokoch na Afrín, kurdskú enklávu na severozápade Sýrie, až „do konca“. „V tejto ofenzíve budeme pokračovať s odhodlaním až dovtedy, kým nebude zneškodnený aj posledný terorista,“ vyhlásil podpredseda tureckej vlády.

Informácii o plánovanom rozmiestnení sýrskych jednotiek v oblasti turecký vicepremiér neverí preto, „lebo ju nepotvrdili žiadni (sýrski – pozn. SITA) predstavitelia“. „Je to len vymyslená správa a nemá žiadnu oporu v realite,“ povedal Bozdag.

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu už predtým na návšteve v jordánskom Ammáne vyhlásil, že Turecko zaútočí aj na jednotky sýrskej armády, ak budú brániť Kurdov v Afríne. Šéf tureckej diplomacie tak zareagoval na informácie sýrskych médií, podľa ktorých sýrska vláda a kurdské milície z Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG) dosiahli dohodu a sýrska vláda „v priebehu niekoľkých hodín“ vysiela do Afrínu svoje jednotky.

„Ak tam (sýrsky) režim vstúpi preto, aby ochraňoval YPG, tak nikto nás nebude vedieť zastaviť. Nikto nezastaví Turecko a jeho vojakov,“ vyhlásil v Ammáne šéf tureckej diplomacie. Ak sýrske jednotky vstúpia do Afrínu s cieľom „vyčistiť to tam od bojovníkov YPG“, s tým Turecko problém nemá, dodal minister.

Podľa sýrskych médií je účelom vyslania sýrskych vládnych vojsk do Afrínu „posilniť miestne jednotky v boji proti agresii zo strany Turecka“. Dohoda medzi Kurdmi a režimom sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada by bola do značnej miery prekvapivá, keďže al-Asad proti Kurdom doteraz dlhé roky útočil po celej Sýrii aj sám. Konkrétne z Kurdmi ovládaných oblastí pri hraniciach s Tureckom vrátane Afrínu sa sýrska armáda stiahla už v roku 2012.

Sýrske médiá zatiaľ mnoho detailov o plánovanom vyslaní sýrskych jednotiek do Afrínu nezverejnili, podľa tureckého nezávislého denníka Habertürk však plánuje Sýria rozmiestniť svojich vojakov v štyroch lokalitách ovládaných Kurdmi pri tureckých hraniciach v priebehu dvoch dní a v ďalších 52 lokalitách do dvoch týždňov. Kurdské milície YPG na oplátku údajne súhlasili s tým, že sa vzdajú zbraní.

Sýria za svoje územia, na ktoré už týždne útočí Turecko zo vzduchu aj po zemi, doteraz nebojovala a turecké útoky na svojom území iba niekoľkokrát slovne odsúdila.

Turecko za útoky na Kurdov kritizujú aj Američania, podobne ako ďalšie krajiny medzinárodného spoločenstva, no na výraznejší tlak na Ankaru sa doteraz nikto nezmohol. Američania pritom v Sýrii po boku Kurdov bojujú proti Islamskému štátu a práve Kurdov označuje americká armáda za dlhodobo najužitočnejších a najvernejších spojencov v tejto krajine.