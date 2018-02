Vyšetrovatelia si posvietia aj na Trumpovho zaťa Kushnera

Tím amerického špeciálneho prokurátora Roberta Muellera, ktorý prešetruje podozrenie zo zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA, skúma najnovšie aj finančné transakcie a obchodné rokovania Jareda Kushnera - zaťa a poradcu prezidenta USA Donalda Trumpa. Informovala o tom v noci na pondelok televízna spoločnosť CNN.

Podľa zdrojov televízie prešetruje Muellerov tím Kushnerove pokusy o nadviazanie obchodných vzťahov s investormi zo zahraničia, ku ktorým došlo už po Trumpovom zvolení za prezidenta. Ide o rokovania s potenciálnymi partnermi z 15 krajín vrátane Číny a Kataru.

CNN upozornila, že tento smer vyšetrovanie svedčí o tom, že Mueller neskúma len väzby Trumpových ľudí na Rusko, ale jeho vyšetrovanie má širší záber. CNN tvrdí, že Muellerov tím preveruje Kushnerove kontakty s čínskou poisťovacou spoločnosťou Anbang Insurance, ku ktorým došlo krátko po Trumpovom víťazstve v prezidentských voľbách z novembra roku 2016.

Čínska firma rokovalo o zakúpení časti mrakodrapu na Manhattane, ktorý patrí Kushnerovi. Transakcia sa však napokon neuskutočnila.

O predaji tejto nehnuteľnosti rokovali Kushnerovi ľudia aj s Katarom. Tieto obchodné rokovania tiež neboli úspešné.

Hon na čarodejnice

Potenciálny obchod medzi Kushnerovou spoločnosťou a Anbang Insurance vyvolala svojho času kritiku zo strany Kongresu, ktorého členovia tieto obchodné rokovania vnímali aj ako ústretový krok Číny smerom k Bielemu domu výmenou za výhody v politickej oblasti. Denník The New York Times tvrdil, že táto poisťovacia spoločnosť je napojená na rad členov vedenia Komunistickej strany Číny. Spoločnosť vlastní v New Yorku hotel Waldorf Astoria.

Muellerovo vyšetrovanie už viedlo k oficiálnemu obvineniu bývalého Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna, ktorý udržiaval tajné kontakty s ruskými činiteľmi. Samotný Trump obvinenia zo spolupráce svojej kampane s Ruskom popiera a Muellerovo vyšetrovanie označuje za hon na čarodejnice.

Kontakt s Rusmi

Kushner poprel podozrenia, že prijal z Ruska prostriedky na financovanie svojho podnikania, a kontakty s ruskými vládnymi úradníkmi, ku ktorým došlo počas kampane pred prezidentskými voľbami v USA a po nich, boli podľa neho v poriadku.

Osobitný vyšetrovateľ Mueller vedie v USA nezávislé vyšetrovanie možných nelegálnych vzťahov medzi volebným štátom súčasného prezidenta Donalda Trumpa a predstaviteľmi Ruska. Preveruje tiež podozrenia zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.