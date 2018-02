Merkelová si zjavne vybrala nástupkyňu

Nemeckú Kresťanskodemokratickú úniu (CDU) povedie ženský tandem. Novou generálnou tajomníčkou CDU - dvojkou vo vedení strany - sa má stať doterajšia šéfka krajinskej vlády v Sársku 55-ročná Annegret Krampová-Karrenbauerová. Do funkcie ju navrhla šéfka CDU 63-ročná kancelárka Angela Merkelová a jej návrh vedenie strany odmenilo potleskom.

„Merkelová a Krampová-Karrenbauerová vyslali prvý jasný signál v debate o Merkelovej nástupníctve,“ komentoval to denník Süddeutsche Zeitung. Šéfka krajinskej vlády v Sársku vystrieda vo vedení strany 43-ročného Petra Taubera, ktorý cez víkend ohlásil svoj odchod zo zdravotných dôvodov. Z vedenia sa pôvodne chcel stiahnuť už pred septembrovými parlamentnými voľbami. Pre zdravotné problémy sa nezúčastnil ani na koaličných rozhovoroch so sociálnymi demokratmi (SPD), naopak, pri ťažkých rokovaniach bola v Merkelovej tíme práve Krampová-Karrenbauerová. A to aj po autonehode, pri ktorej utrpela ľahšie zranenia.

Kto je Annegret Krampová-Karrenbauerová?

Krampovú-Karrenbauerovú by mal vo funkcii potvrdiť stranícky zjazd na budúci pondelok, keď sa bude hlasovať aj o novej veľkej koalícii s SPD. Rýchle rozhodnutie Merkelovej o výmene vo vedení podľa médií súvisí s kritikmi vnútri strany, ktorí sú nespokojní s výsledkom volieb, so stratou vplyvných kresiel pri koaličných rokovaniach a aj preto volajú po nových tvárach. Merkelová týmto krokom odpovedá aj na výzvy na debatu o jej nástupníctve, keďže, ako hovoria jej kritici, „kancelárkou nemôže byť sto rokov“.

V Merkelovej šľapajach?

Aj Merkelová bola najskôr generálnou tajomníčkou CDU v rokoch 1998 – 2000, neskôr šéfkou strany a od roku 2005 kancelárkou. O Krampovej-Karrenbauerovej sa už dlhšie hovorí ako o Merkelovej nástupkyni, v médiách už dostala prezývku „Minimerkelová“, či „sárska Merkelová“. Je považovaná za Merkelovej spojenkyňu, podporila ju aj počas utečeneckej krízy roku 2015. Ale, ako upozorňuje Die Welt, nemožno ju jednoducho považovať za kópiu Merkelovej. Krampová-Karrenbauerová je presvedčená katolíčka, matka troch detí, oslovuje konzervatívnejšie krídlo v CDU, ktoré obviňuje Merkelovú z podkopávania tradičných hodnôt strany. Krampová-Karrenbauerová aj Merkelová sa v pondelok pred novinármi vyhli priamej odpovedi na otázku, či si kancelárka takto vybrala už svoju nástupníčku. „Poznáme sa dlho a môžeme sa na seba spoľahnúť, aj keď máme vlastné názory,“ povedala Merkelová.

Politická hviezda sárskej premiérky začala výrazne stúpať po vlaňajších krajinských voľbách. Krampová-Karrenbauerová, ktorá vedie vládu v druhej najmenej ľudnatej spolkovej krajine na hraniciach s Francúzskom od roku 2011, vtedy dokázala s CDU prekvapujúco s vysokým náskokom poraziť SPD. Oslabila sa tak viera vo vtedy novozvoleného lídra SPD Martina Schulza.

Silná osobnosť

Rešpekt v strane si získala aj svojou serióznosťou a vecným prístupom k politike. S výberom Krampovej-Karrenbauerovej je spokojné aj ekonomické krídlo strany. „Je to silná osobnosť, ktorá dokáže opäť zjednotiť rôzne krídla a postoje vnútri strany,“ povedal Carsten Linnemann, ktorý v rámci strany zastupuje malé a stredné podniky.

Krampová-Karrenbauerová vystupuje ako umiernená a pragmatická politička, ktorá by mohla kresťanských demokratov viesť podobným štýlom ako Merkelová a zachovať tak líniu kancelárky, ktorá stranu posunula do stredu. Na to, aby sa mohla stať kancelárkou, si však najskôr musí vybudovať svoju sieť v strane a ukázať svoje schopnosti na spolkovej úrovni. V pondelok avizovala, že sa vzdá vedenia krajinskej vlády v Sársku.

Médiá tiež špekulovali, že Merkelová ju vymenuje aj do novej koaličnej vlády. Najčastejšie sa pri jej mene spomína rezort práce. Mená šiestich ministrov za CDU v novej veľkej koalícii majú byť oznámené na zjazde strany. Na to, aby vláda vznikla, však treba, aby koaličnú dohodu vo vnútrostraníckom referende odobrili sociálni demokrati. Jeho výsledky majú byť známe 4. marca.