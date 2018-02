Sýrske provládne sily sa krátko po vstupe do Afrínu museli stiahnuť, tvrdia Turci

Hovorca Núrí Mahmúd tiež povedal, že provládne sily prichádzajú na pozvanie YPG, aby sa zapojili do obrany Afrínu a priľahlej štátnej hranice pred "nespravodlivou inváziou" z Turecka.

Sýrske provládne sily, ktoré začali v utorok vstupovať do kurdskej enklávy Afrín na severe krajiny, sa stiahli na vzdialenosť desať kilometrov od rovnomenného mesta po ostreľovaní tureckou armádou. Tá vedie v danej oblasti už mesiac ofenzívu proti milíciám sýrskych Kurdov.

Turecké delostrelectvo podniklo v Afríne „varovné“ údery, čím donútilo sýrskych provládnych bojovníkov vrátiť sa naspäť, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na správu tureckej štátnej tlačovej agentúry Anadolu. Podrobnosti neboli bezprostredne známe, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však túto informáciu potvrdil, pričom varoval, že Ankara už viackrát nedovolí „takýto chybný krok“ a prípadné ďalšie pokusy si vyžiadajú „vysokú daň“.

Skupiny sýrskych provládnych bojovníkov začali v utorok vstupovať do enklávy Afrín z blízkej dediny Nubul v oblasti blízko hranice s Tureckom.

Najnovší vývoj následne potvrdil hovorca kurdských Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sa Turci snažia z enklávy vytlačiť. Hovorca Núrí Mahmúd tiež povedal, že provládne sily prichádzajú na pozvanie YPG, aby sa zapojili do obrany Afrínu a priľahlej štátnej hranice pred „nespravodlivou inváziou“ z Turecka.

Sýrska štátna televízia odvysielala zábery, na ktorých bolo vidieť, ako vchádza do Afrínu približne 20 vozidiel vystrojených ťažkými samopalmi. Vozidlá prevážali mnoho ozbrojencov mávajúcich sýrskymi zástavami a pokrikujúcich provládne slogany. Televízia tiež uviedla, že krátko na to začali túto zónu ostreľovať turecké vojská a novinári museli utiecť.

Erdogan sa vyjadril, že išlo o samostatne konajúcu skupinu šiitských bojovníkov. „Táto záležitosť je nateraz uzavretá,“ dodal na spoločnej tlačovej konferencii s macedónskym náprotivkom.

Erdogan ešte predtým podľa AP povedal, že turecké jednotky nasadené do ofenzívy proti kurdským milíciám v Sýrii čoskoro začnú obliehanie mesta Afrín, ich cieľom však nie je enklávu „vypáliť a zničiť“, ale urobiť z nej „bezpečné a obývateľné miesto“. Turecku sa doteraz podarilo prevziať kontrolu nad pohraničnými oblasťami okolo Afrínu vrátane niekoľkých strategických vrchov.

Správy o vstupe sýrskych provládnych síl do Afrínu prišli deň po tom, ako Ankara varovala Damask pred takýmto krokom. Tureckí vojaci sú podľa pondelkového vyhlásenia tureckého ministra zahraničných vecí Mevlüta Čavušogla pripravení zasiahnuť proti týmto bojovníkom, pokiaľ by bolo ich cieľom chrániť milície YPG. Tie predtým popreli správu, podľa ktorej cez víkend uzavreli príslušnú dohodu so sýrskou vládou.

Afrín doteraz ovládali spomínané kurdské milície, ktoré sú spojencami USA v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Ankara však označuje YPG takisto za teroristickú organizáciu, a to pre údajné napojenie na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam dlhodobo bojuje za väčšiu autonómiu.