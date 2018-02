Prílev migrantov do Talianska sa otupil, plavbu cez Stredozemie riskujú hlavne Afričania

Do Talianska sa od začiatku roka do 16. februára doplavilo dovedna 4731 migrantov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajšieho roka predstavuje 49,93 percentný a v porovnaní s predvlaňajším rokom 22 percentný pokles. Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú zaslalo talianske veľvyslanectvo v Bratislave.

Medzi najčastejšie uvádzanými národnosťami novopríchodzích migrantov boli eritrejská, tuniská, pakistanská, nigérijská a líbyjská. Eritrejčania ako najčastejší dôvod odchodu zo svojej vlasti uvádzali povinnú vojenskú službu. Tranzitnou krajinou sa pre nich stala Líbya, kde mnohí z nich pobudli viac než rok.

Nárast počtu Tunisanov, ktorí v uplynulom období prišli do Talianska, je podľa správy veľvyslanectva zrejme zapríčinený najmä zložitou hospodárskou situáciou a korupciou miestnej pobrežnej stráže. Pakistanci zase môžu legálne priletieť do Líbye, odkiaľ sa s pomocou pašerákov presúvajú do Talianska.

Výrazne stúpol počet migrantov z Líbye, ktorých do Talianska prišlo od začiatku roka 233, zatiaľ čo v rovnakom období vlani sa ich tam doplavilo len 25. Podľa správy talianskej ambasády za to môžu nestále podmienky v oblasti bezpečnosti, aké panujú v Líbyi.

Väčšina z novopríchodzích migrantov (až 75 percent z celkového počtu) sa na cestu vydala práve z Líbye.

Aktívne mimovládky

Pri pátracích a záchranných operáciách v Stredozemnom mori uskutočnili až 39 percent akcii mimovládne organizácie, talianske námorné a pobrežné plavidlá a jednotky Eunavfor. Svoje aktivity v oblasti zvýšila taktiež líbyjská strana, pričom podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zachránila tamojšia pobrežná stráž vo vodách Stredozemného mora do 22. januára 2046 osôb. V mori sa podľa IOM do 16. februára utopilo 625 ľudí.

Do 13. februára IOM pomohla 2 163 migrantom s dobrovoľnou repatriáciou z Líbye do krajiny ich pôvodu – najmä do Nigérie, Nigeru a Gambie. Od roku 2017 takto IOM vrátila do vlasti celkovo 21-tisíc osôb, pričom 8 400 osôb z nich repatriovala len od novembra minulého roka, keď sa v Abidjane, hlavnom meste Pobrežia Slonoviny, konal Summit EÚ-AÚ.

Maloletí bez sprievodu

Od 1. januára do 9. februára požiadalo v Taliansku o medzinárodnú ochranu 9119 osôb. Talianske orgány žiadostiam vyhoveli v 39 percentách prípadov v nasledujúcom pomere: štatút utečenca dostalo sedem percent, doplnkovú ochranu päť percent a humanitárnu ochranu (povolenie na pobyt) 27 percent žiadateľov.

Takmer 800 žiadostí o medzinárodnú ochranu pochádzalo od maloletých migrantov bez sprievodu. Talianske orgány vyhoveli 77 percentám týchto žiadostí: štatút utečenca dostalo päť percent, doplnkovú ochranu dve percentá a humanitárnu ochranu (povolenie na pobyt) 70 percent žiadateľov.