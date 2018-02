Abbás: USA už nie sú mostom

Na hraničnom priechode Rafah medzi pásmom Gazy a Egyptom žiada Palestínčanka so slzami v očiach o povolenie prejsť hranicu po tom, čo ju Káhira dočasne otvorila z humanitárnych dôvodov.

"Je to izraelská strana, ktorá stojí za všetkými neúspešnými pokusmi o mierové rozhovory," vyhlásil v priamom televíznom prenose palestínsky prezident Mahmúd Abbás na utorkovom pravidelnom mesačnom rokovaní BR OSN v New Yorku.

„Palestínčania nikdy neboli proti mierovým rokovaniam s Izraelom,“ pripomenul prítomným palestínsky líder s tým, že „Palestínčania sú za mier a želajú si žiť v pokojnej atmosfére aj bez vojen“. Zopakoval, že Palestínčania podpísali 83 dohôd s druhými krajinami vrátane s USA a Ruskom. Týkali sa bezpečnosti a boja proti terorizmu.

Mahmúd Abbás v prejave o. i. vyzval BR OSN na zvolanie medzinárodnej mierovej konferencie, ktorá by pomohla riešiť palestínsko-izraelský konflikt. Podľa neho by sa mala uskutočniť v polovici tohto roka.

„Zároveň vyzývam na neodkladné vytvorenie mnohostranného mechanizmu,“ vyhlásil palestínsky prezident v nepriamej narážke na už v minulosti existujúci formát 5+1, ktorý bol úspešne použitý v prípade rokovaní s Iránom o jeho kontroverznom jadrovom programe. Palestínčania však nevylučujú, že namiesto „+1“ by tentokrát mohol formát dopĺňať „+3“ alebo „+4“. Teda okrem stálych členov BR OSN by mohli dostať pozvánku do navrhovaného formátu niektoré arabské krajiny, ale aj Japonsko, India, JAR či Brazília.

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás časť prejavu na pôde BR OSN, ktorý sa stretol po jeho skončení so spontánnym potleskom prítomných, spomenul aj rozhodnutie USA o Jeruzaleme. „Vlastne Washington tým vyňal otázku o jeho štatúte z programu rokovaní,“ vrátil sa Abbás k rozhodnutiu prezidenta Donalda Trumpa zo 6. decembra minulého roku. Palestínčania sú za štatút Jeruzalema, ktorého západná časť bude metropolou Izraela a východná Palestínskeho štátu.

„Už viac nepovažujeme USA za sprostredkovateľa v rámci mierového procesu,“ povedal v spomínanej súvislosti šéf palestínskej samosprávy.

Podľa doterajších vyjadrení Ramalláhu a po nedávnom rokovaní Mahmúda Abbása v Moskve s prezidentom Vladimirom Putinom, si Palestínčania želajú, aby Rusko zobralo na seba úlohu akéhosi mostu medzi jednotlivými zainteresovanými stranami. Mnohí pozorovatelia však poukazujú na „zaneprázdnenosť“ Moskvy v súvislosti s vývojom situácie v Sýrii.

„Žiadame vytvorenie Palestínskeho štátu a plnenie rezolúcií BR OSN, ktoré vyzývajú na riešenie konfliktu podľa scenára známeho ako princíp dvoch štátov pre dva národy,“ pripomenul palestínsky líder.

Zároveň požiadal o plné členstvo v OSN pre Palestínu. V súčasnosti platí rozhodnutie VZ OSN, podľa ktorého je Palestína od roku 2012 pozorova­teľským štátom. A to napriek nesúhlasu USA, ktoré spoločne s niektorými spojencami zablokovali v roku 2011 predchádzajúci pokus Abbása o dosiahnutie plného členstva v OSN. Ako pripomínajú agentúry Palestína a Vatikán je tak jedinými dvoma subjektmi v OSN so štatútom pozorovateľa.

Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon v reakcii obvinil Abbása z neúprimnosti s tým, že palestínsky líder sa vraj odmietol čo i len raz stretnúť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, pokým na pôdu OSN išiel sedemkrát.

„Už nie ste súčasťou riešenia, ste problém,“ uviedol Danon. „Čo ste urobili pre lepší život jediného človeka v Ramalláhu či v Gaze? Hovoríte o vašej oddanosti mieru, ale keď oslovujete váš ľud, tlmočíte veľmi odlišný odkaz,“ oponoval Abbásovi podľa očakávania izraelský diplomat.