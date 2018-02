Deti v USA sa nechcú nechať strieľať

Deti, ktoré masakru prežili, ale prišli o priateľov, spolužiakov a učiteľov, sa teraz chystajú vyslať odkaz politikom vo Washingtone. Na 24. marca plánujú v americkom hlavnom meste a po celých USA Pochod za naše životy. Žiadajú, aby sa prezident Donald Trump a lídri v Kongrese zaoberali reformou zákonov, ktoré povoľujú držbu zbraní.

Študenti začali hnutie #NeverAgain (Nikdy viac). "Protestujeme, pretože sa to netýka len škôl. Deje sa to v kinách, na koncertoch, v nočných kluboch. Takéto niečo by sa jednoducho nemalo stať. Pochodujeme za naše životy, pochodujeme za 17 stratených životov. Pochodujeme za životy našich detí a ich detí a ich detí,“ povedal pre televíziu NBC študent Alex Wind. "Mnoho Američanov je zúfalých, že v tejto chvíli naša krajina nie je schopná urobiť niečo preto, aby sme zabránili masovým streľbám, ktoré sa dejú aj na školách,“ reagoval pre Pravdu profesor sociológie Gregg Carter z Bryantovej univerzity v štáte Rhode Island.

Podobne to vidí aj kriminológ Ryan King z Ohijskej štátnej univerzity. "Smútime nad takýmito tragédiami, ale významná časť Američanov nezmení názor na kontrolu zbraní pre masové streľby. Najhorlivejší prívrženci držby zbraní tvrdia, že potrebujeme viac zbraní. Napríklad, že by ich na odstrašenie mali nosiť aj učitelia, čo podľa mňa nie je správne. Obhajcovia práv na nosenie zbraní vždy tvrdia, že je to problém duševných chorôb páchateľov. Ale nikdy nepriznajú, že tieto tragédie sa dejú častejšie pre dostupnosť zbraní,“ uviedol pre Pravdu King.

Zmena preto podľa Cartera musí prísť z politického prostredia. "V tejto chvíli má veľkú moc zbraňová loby, vrátane Národnej asociácie držiteľov zbraní (NRA), a federálnu vládu kontrolujú konzervatívni republikáni. Ale to nebude navždy,“ pripomína Carter. Podľa neho sa môže situácia otočiť, ak sa k moci dostanú demokrati.

Držba zbraní sa tak môže stať jednou z dôležitých tém pred novembrovými voľbami do Kongresu, keď Američania budú vyberať nanovo celú Snemovňu reprezentantov a tretinu Senátu. "Sú to sprostosti, odkazujeme politikom, ktorí sedia vo svojich pozlátených kreslách v Snemovni a Senáte financovaných NRA a hovoria nám, že sa nedá nič urobiť, aby sme zabránili takýmto veciam,“ vyhlásila študentka Emma Gonzalezová na zhromaždení za podporu sprísnenia zbraňových zákonov. Jej reč obletela Ameriku.

"Hovoria nám, že prísnejšie zákony na držbu zbraní neznižujú násilie páchané zbraňami. Odkazujeme im, že sú to sprostosti. Tvrdia nám, že dobrý človek so zbraňou môže zastaviť zlého ozbrojeného človeka. Odkazujeme im, že sú to sprostosti. Vyhlasujú, že zbrane sú len nástroje ako nože a že sú rovnako nebezpečné ako autá. Odkazujeme im, že sú to sprostosti. Vravia, že žiadne zákony by nezabránili stovkám nezmyselných tragédií, ktoré sa stali. Odkazujeme im, že sú to sprostosti,“ povedala Gonzalezová.

Biely dom tvrdí, že prezident Trump je ochotný diskutovať o sprísnení podmienok preverovania ľudí, ktorí si chcú kúpiť zbraň. Snaha presadiť túto legislatívu v Kongrese by mohla nájsť podporu u demokratov aj republikánov. Je to však len veľmi slabá náplasť na celkový problém. Demokratický senátor Chris Murphy, ktorý legislatívu presadzuje, na sociálnej sieti twitter uviedol, že ho Trumpov postoj povzbudil. "Nikto by sa však nemal tváriť, že zákon je dostatočná odpoveď na túto epidémiu,“ napísal politik.

Trump sa má v stredu stretnúť so zástupcami študentov a vo štvrtok bude debatovať o bezpečnosti na školách. Prezident však cez víkend rozzúril pozostalých obetí z Parkladnu, keď na twitteri naznačil, že keby sa FBI viac venovala Cruzovi a menej vyšetrovaniu ruských kontaktov na jeho kampaň, masakre sa možno dalo zabrániť.

"Prezident by mal krajinu spájať, nie ju rozdeľovať. Ako sa opovažuje? Deti zomierajú a ich krv je preto na jeho rukách. Prosím, nech niečo urobí. Nech pracuje s Kongresom. Jeho strana kontroluje Snemovňu a Senát. Nech niečo urobí, nech schváli zákony a, preboha, zachráňme nejaké životy,“ povedal pre NBC David Hogg, študent z Parklandu.