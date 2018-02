Babiš: Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistov je teraz jediná na stole

Predseda ODS Petr Fiala, s ktorým Babiš debatoval o zahraničnej politike, vládu s ANO aj toleranciu menšinovej vlády ÁNO podľa premiéra opäť odmietol.

„Mám dobrý pocit z rokovania. Prebehlo v normálnej atmosfére,“ komentoval Babiš vôbec prvú schôdzku s novým vedením sociálnej demokracie, teda predsedom Jánom Hamáčkom a prvým podpredsedom Jiřím Zimolom. Detailnejšie debaty o programe by podľa Babiša mohli začať expertné tímy ANO a ČSSD po budúcej strede. Na tento deň sa plánuje ďalšia schôdzka vedenie hnutia ANO a sociálnej demokracie, na ktorej by sa mala na odborných tímoch dohodnúť.

Deväť okruhov rokovaní

Sociálni demokrati chcú vyjednávať s ANO o deviatich okruhoch programových tém, budúci týždeň by mali dať ANO svoje predstavy. Babiš súdi, že na niektorých bodoch sa určite nezhodnú. „Ak by nebola dohoda expertov, budeme vyjednávať na najvyššej úrovni,“ povedal predseda ANO.

ČSSD označil za prvú stranu, ktorá sa hlási k ANO do vlády a o ktorej by uvažovalo aj hnutie. Babiš ale zopakoval, že trvá na tom, že bude premiérom. „Kandidoval som (vo voľbách do snemovne) ako kandidát (hnutia ANO) na premiéra, preto nás ľudia volili,“ podotkol. Sociálni demokrati na nedeľnom zjazde prijali aj uznesenie, v ktorom pokladajú účasť trestne stíhanej osoby v kabinete za „zásadný problém“. Babiša polícia obvinila v kauze Bocianie hniezdo.

Zjazd ČSSD bol v nedeľu prerušený. Bude pokračovať 7. apríla, kedy by mali špičky sociálnej demokracie informovať delegátov o vývoji rokovaní o kabinetu. Hamáček chce, aby o prípadnom vládnom angažmán ČSSD hlasovali všetci členovia strany vo vnútrostraníckom referende.

ČSSD je za priamu vládnu spoluprácu s ANO

Sociálni demokrati s hnutím ANO začali programové rokovania o prípadnej vládnej spolupráci.

Dávajú pritom prednosť priamej vládnej spolupráci, ak dospejú k programovej zhode. Nový predseda ČSSD Jan Hamáček po hodinovej schôdzke so šéfom ANO a premiérom v demisii Andrejom Babišom novinárom povedal, že hovoriť chce ČSSD napríklad o sektorovej dani či progresívnom zdanení, brániť chce privatizácii služieb.

„Žiadne kreslá, personálie sme neriešili,“ povedal Hamáček. Znovu sa vyjednávači oboch strán zídu za týždeň nad deviatimi rozpracovanými programovými bodmi. Ak vyjednávači nájdu zhodu na programe, začnú riešiť personálne otázky.

Hamáček, ktorého odprevadil na rokovanie prvý podpredseda Jiří Zimola, Babišovi tlmočil výsledok nedeľňajšieho volebného zjazdu strany.

Zjazd Hamáčkovi v nedeľu dal mandát na začatie rozhovorov. Uviedol však, že považuje za zásadný problém, aby v kabinete zasadla trestne stíhaná osoba, čím mieril na Babiša a jeho obvinenia v kauze Bocianie hniezdo. Spoločná vláda sa podľa zjazde sociálnych demokratov nesmie opierať o podporu hnutia SPD. Spolupráca ÁNO a ČSSD k väčšinovej vláde nestačí, dohromady majú vo 200-člennej Snemovni 93 hlasov.