Zeman chce, aby mala vláda dôveru do prázdnin, tvrdí Vojtěch Filip

Český prezident Miloš Zeman očakáva, že premiér v demisii Andrej Babiš zostaví novú vládu najneskôr do letných prázdnin. Ak by sa tak nestalo, k Babišovi by už tak zhovievavý nebol. Po stredajšom rokovaní so Zemanom to povedal predseda Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) Vojtěch Filip, ktorého slová citovala spravodajská televízia ČT24.

Babišovo hnutie ANO rokovalo o novej vláde najnovšie aj s najvyššími predstaviteľmi Českej strany sociálnodemokra­tickej (ČSSD). Podľa šéfa tejto strany Jana Hamáčka bol hlavným bodom program vlády, personálne otázky sa zatiaľ neriešili.

„Ak som pána prezidenta správne pochopil, predstavuje si, že by vláda mala od prázdnin vládnuť už s dôverou,“ povedal po stredajšom stretnutí so Zemanom Filip. Žiadne odporúčania, ako majú komunisti ďalej postupovať alebo aký formát vlády si hlava štátu predstavuje, podľa neho Zeman nepovedal.

Ako doplnila ČT24, komunisti a hnutie SPD Tomia Okamuru boli doposiaľ jediné dve strany, s ktorými ANO hovorilo o vláde. Po nedeľňajšom zjazde ČSSD sa v stredu zástupcovia hnutia ANO stretli aj so sociálnymi demokratmi. Za ČSSD sa stretnutia zúčastnili predseda Hamáček a podpredseda strany Jiří Zimola.