Merkelová varuje pred politickým vplyvom Číny v Európe

Čína by svoje investície na Balkáne nemala spájať s politikou, varovala na tlačovej konferencii s macedónskym premiérom Zoran Zaevom nemecká kancelárka Angela Merkelová. Podľa agentúry AFP tak narážala na čínsku iniciatívu nová Hodvábna cesta, v rámci ktorej Čína investovala značné sumy do infraštruktúry krajín východnej a južnej Európy.

Podľa AFP existujú obavy, že balkánske štáty, ktoré sa usilujú o vstup do Európskej únie, budú na oplátku presadzovať čínske záujmy.

Merkelová uviedla, že je zástankyňou voľného obchodu. Nemyslí si však, že by mu prospelo, keď bude spájaný s politickými záležitosťami. Zvlášť v prípade Číny je podľa nej veľmi dôležité, aby existovala otvorenosť na všetkých stranách.

Čína pred nedávnom kúpila napríklad grécky prístav Pireus. Grécko ho bolo nútené predať pod tlakom svojich európskych partnerov, ktorí podmieňovali poskytnutie finančnej pomoci zadlženému Grécku privatizáciou časti štátneho majetku.

Srbsko je kandidátskou krajinou na členstvo v EÚ a Čína v krajine financuje stavbu vysokorýchlostnej železnice z Belehradu do Budapešti. Dobré vzťahy oboch štátov sa datujú od 90. rokov, kedy bol Belehrad ekonomicky izolovaný v dôsledku vojny v bývalej Juhoslávii. V Macedónsku, ktoré by tiež chcelo vstúpiť do EÚ, Čína investuje od roku 2014 do výstavby diaľnic. Spolupráca oboch krajín zatiaľ nedosahuje rovnakých rozmerov ako s Gréckom alebo Srbskom. Premiér Zaev pri nedávnom stretnutí so svojím čínskym náprotivkom Li Kche-čchiangom napriek tomu uviedol, že „pomoc Čínskej ľudovej republiky je dôležitá pre modernizáciu krajiny.“

Projekt novej Hodvábnej cesty bol aj hlavným bodom programu nedávnej návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Číne. Macron pri tejto príležitosti zdôraznil, že „niektoré krajiny sú oveľa otvorenejšie čínskym záujmom, niekedy na úkor záujmom európskym“.