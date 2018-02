Erdogan sa spojí s nacionalistami, chce si zaistiť výhru vo voľbách

Turecká vládna Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana uzavrie alianciu s nacionalistami zo Strany národnej akcie (MHP). V parlamentných a prezidentských voľbách, ktoré sa budú súbežne konať v budúcom roku, si tak chce Erdogan zabezpečiť väčšiu šancu opätovného zvolenia do čela krajiny, informovala agentúra Reuters.

Erdogan, ktorý je nesporným favoritom volieb, by si chcel z prestížnych dôvodov zabezpečiť nadpolovičnú väčšinu hlasov už v prvom kole volieb. Spojením voličov AKP a MHP, ktorá podporila rozšírenie jeho prezidentských právomocí, by sa mu to malo podariť. V referende z polovice apríla minulého roka zvíťazili s 51,4 percentami zástancovia zmeny parlamentného systému na systém prezidentský.

Erdogan si ale chce víťazstvo v roku 2019 podľa všetkého zabezpečiť aj zmenou v pravidlách hlasovania. Podľa jedného z činiteľov AKP už nebude nabudúce nevyhnutné, aby volebné lístky vhadzované do urien museli nutne niesť pečiatku príslušnej volebnej komisie. Podľa opozície aj ďalších pozorovateľov pôjde o flagrantné porušenie princípov transparentných volieb, pretože to uľahčí volebné podvody.

Ústredná volebná komisia už v minulom referende uznala za platné aj tie volebné lístky a obálky, ktoré neboli riadne opečiatkované. Tento krok označila za protiprávne aj Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá priebeh všeľudového hlasovania monitorovala.