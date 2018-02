Našim srbským priateľom pomôžeme, sľubuje Lavrov pred rozhovormi o Kosove

Rusko je pripravené zapojiť sa ako sprostredkovateľ do rozšírených rozhovorov medzi Belehradom a Prištinou, ak si to Belehrad bude želať.

Vyhlásil to v stredu po rokovaní so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom v Belehrade ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

„Ak albánska strana v tomto procese vyjadrí želanie získať viac mediátorov, potom sa budeme spoliehať na názor Srbska, a to v takej miere, v akej to bude vyhovovať našim srbským priateľom… Ak sa rozhodnú, že Rusko by malo byť pozvané, aby zabezpečilo komplexný prístup v situácii, keď už boli pozvané USA, potom určite nezostaneme stranou,“ povedal Lavrov.

Agentúra TASS poznamenala, že Vučič počas decembrovej návštevy Ruska vyjadril nádej, že Moskva sa zapojí do dialógu s Prištinou ako sprostredkovateľ.

Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, ale Srbsko ani časť krajín EÚ tento krok dodnes neuznali. Podľa Vučiča by akákoľvek budúca dohoda mala byť výsledkom „kompromisu“. „Srbsko nebude súhlasiť s tým, že nedostane nič, pokým ostatní dostanú všetko,“ tvrdil Vučič začiatkom februára. „Musí to byť kompromis, pri ktorom obaja niečo stratia pred tým, ako môžeme začať odznova,“ dodal.

Vučič minulý týždeň v rozhovore pre agentúru Reuters – pri príležitosti desiateho výročia vyhlásenia kosovskej suverenity – povedal, že Srbi iba málo pravdepodobne podporia plné uznanie nezávislosti Kosova výmenou za členstvo svojej krajiny v Európskej únii. Srbský prezident podľa vlastných slov verí, že kompromis ohľadom kosovskej suverenity je možný, vyžiada si to však od Bruselu „politickú vôľu“, a nie „pokračujúci nátlak na Srbsko“.