Trump: Nepovedal som 'dajte učiteľom zbrane', hovoril som o učiteľoch s vojenským výcvikom

Trump na twitteri zdôraznil, že počas stredajšej diskusie so študentmi v Bielom dome len chcel, aby túto možnosť zvážili a aby sa týkala len tých učiteľov, ktorí majú vojenský alebo iný špeciálny výcvik.

„Nikdy som nepovedal ‚dajte učiteľom zbrane‘, ako uviedli vo falošnom spravodajstve (televízie) CNN a NBC. Povedal som pozrime sa na možnosť dať 'ukryté zbrane zdatným učiteľom s vojenským či zvláštnym výcvikom – len tým najlepším,“ uviedol Trump.

Napísal tiež, že 20 percent učiteľov by už teraz bolo schopných okamžite opätovať paľbu, ak by nejaký narušený človek školu napadol. „Dobre preškolení učitelia by na zbabelcov, ktorí toto (útoky) robia, takisto pôsobili ako odstrašenie,“ uviedol prezident. Takéto riešenie by podľa neho stálo oveľa menej ako ostraha.

Trump tiež poznamenal, že školské zóny, kde platí zákaz zbraní, sú len magnetom na útočníkov. Vyzbrojený učiteľ či tréner by podľa prezidenta mohol vyčíňanie strelcov zastaviť, pretože by zasiahol okamžite. Poznamenal, že streľba spravidla trvá tri minúty, zatiaľ čo na príchod polície je potreba päť až osem minút.

Americká vláda bude klásť veľký dôraz na kontrolu predaja zbraní a preverovanie psychického stavu kupujúcich.

Pri stretnutí s delegáciou študentov a učiteľov to v Bielom dome povedal prezident USA Donald Trump. Medzi jeho hosťami boli aj študenti a učitelia školy vo floridskom Parklande, kde minulý týždeň devätnásťročný strelec zabil sedemnásť ľudí.

„Previerky budú veľmi silné, veľmi silný bude dôraz na psychické zdravie,“ povedal prezident podľa agentúry Reuters. Trump si vypočul názory niekoľkých študentov, ktorí boli očitými svedkami streľby vo floridskej škole.

„Keď som to počul, musíme sa do toho pustiť,“ sľúbil prezident návštevníkom Bieleho domu svoju podporu.

Je za „poverené ozbrojené osoby“ v školách

„Nie je to už len Parkland, je to celá Amerika. Je to každý študent v každom meste,“ povedala Trumpovi študentka Ariana Kleinová, ktorá streľbu v Parklande prežila.

Podľa Trumpa sa americká vláda v úsilí o sprísnenie predaja zbraní neobmedzí na slová, ako tomu bolo v minulosti. Podotkol však, že víta návrhy, aby poverené osoby v školách boli ozbrojené, ak prejdú špeciálnym školením.

Zóny pri školách

Zóny pri amerických školách, kde sa nesmú nosiť zbrane, by sa podľa Trumpa mali zrušiť. Svoje stanovisko zdôvodnil tvrdením, že polícia väčšinou na miesto streľby dorazí neskoro a zásah musí byť okamžitý.

Besede s asi 40 študentmi, učiteľmi a rodičmi boli okrem prezidenta prítomní viceprezident Mike Pence a ministerka školstva Betsy DeVosová. Hosťami bolo aj niekoľko detí, ktoré boli v roku 2012 svedkami streľby v škole Sandy Hook v Connecticute v roku 2012.

Pripravujú sa zmeny

Prezident po tragédii v Parklande očividne zmiernil svoj dosiaľ odmietavý postoj k obmedzeniu predaja zbraní, keď sa rovnako ako mocná Národná asociácia držiteľov zbraní (NRA) odvolával na druhý dodatok americkej ústavy. V utorok sa vyslovil za schválenie zákona, ktorý by vyradil z predaja takzvané „bump stocks“, teda urýchľovače paľby meniace poloautomatickou zbraň na automatickú. Návrhom sa na jeho pokyn zaoberá ministerstvo spravodlivosti.

Podľa agentúry AP sa okrem toho skupina republikánskych a demokratických senátorov zaoberá návrhom zákona, ktorý by zvýšil celoštátny vekový limit pre nákup strelných zbraní z 18 na 21 rokov.