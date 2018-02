Sú okamurovci fašisti? Rozhodnúť môže súd

Minister z Andrejom Babišom vedeného hnutia ANO v rozhovore pre včerajšie Hospodářske noviny označil SPD za fašistickú stranu. Stalo sa to v deň, keď polícia začala trestné stíhanie doterajšieho tajomníka SPD Jaroslava Staníka za nenávistné výroky, ktorými podľa svedkov volal po likvidácii Rómov, Židov a homosexuálov.

Pelikán vyhlásil, že je pre neho neprijateľné byť vo vláde, ktorá by sa akokoľvek opierala o Okamurovo hnutie. „SPD by za to mohlo chcieť čokoľvek i v priebehu volebného obdobia. A ja sa nechcem dostať do pozície, keď budem musieť nejakým spôsobom korigovať svoje názory alebo postupy podľa toho, čo chce, alebo nechce fašistická strana,“ vysvetlil minister.

Svoju účasť vo vláde, ktorá by závisela od SPD, už pred Pelikánom vylúčil minister dopravy Dan Ťok, pravda, ten sa nevyjadril tak ostro ako jeho kolega z čela rezortu spravodlivosti.

Hájenie voličov

Len tri dni pred Pelikánom o Okamurovi v podobnom duchu hovoril aj predseda ústavného súdu. Pavel Rychetský v Českej televízii podporil hlasy volajúce po odvolaní predsedu SPD z funkcie podpredsedu Poslaneckej snemovne slovami: „Považujem za dosť vážnu situáciu, že do nej bol parlamentom demokraticky v tajnej voľbe zvolený človek, ktorého verejne prezentované názory sú skutočne rasistické, xenofóbne, neonacistické,“ vyhlásil.

Je teda Okamurovo hnutie fašistické? Je reálne možné, že o tom bude rozhodovať súd. Lebo kým Rychetského poznámku ponechal vodca SPD bez povšimnutia, na slová Pelikána reagoval pohrozením žalobou. „Po komunikácii s právnikmi podáme na pána ministra trestné oznámenie, lebo je nevyhnutné hájiť pol milióna voličov SPD a tisíce našich členov pred sprostotou podobných výrokov,“ citoval Okamuru portál Akutálně.cz.

Oprávnená prezývka Pitomio

Či sa Okamura skutočne odváži ísť na súd, je však otázne. Vlani totiž po podaní žaloby na časopis Reflex utŕžil riadnu blamáž, keď Pražský vrchný súd potvrdil, že Tomia Okamuru v prípade oprávnenej kritiky možno nazývať Pitomiom.

Zbaviť sa fašistickej nálepky bude pre SPD o to ťažšie, že polícia včera začala trestne stíhať doterajšieho tajomníka hnutia Jaroslava Staníka pre podozrenie z podnecovania k nenávisti voči skupine osôb, obmedzovania ich práv a slobôd a popierania, spochybňovania a schvaľovania a ospravedlňovania genocídy. Staník v parlamentnej reštaurácii podľa viacerých svedkov vlani koncom októbra, krátko po voľbách, vyzýval na likvidáciu Židov, Rómov či homosexuálov. Za tieto výroky sa dostal do konfliktu s vtedajšou sociálnodemokra­tickou ministerkou práce a sociálnych vecí Michaelou Marksovou.

Vraj odišiel sám

„Keď som vošla, povedal: ,Vy ste tá ministerka Marxová-Engelsová. Vy podporujete homosexuálov.' Hovoril o tom, že by mali ísť do plynu a že by sa mali zlikvidovať,“ opísala Marksová incident pre Aktuálně.cz. „Bolo to dokonca oveľa horšie,“ doplnil vtedajší poslanec Marek Černoch. „Vyzýval na to, aby sa všetci homosexuáli, Rómovia a Židia strieľali už po narodení,“ dodal.

Okamura sa za Staníka najprv dôrazne postavil, ale včera SPD oznámila, že v hnutí ako tajomník i člen skončil. „Pán Staník nie je v tejto chvíli ani tajomníkom SPD, ani členom SPD a z týchto dôvodov sa SPD k tejto veci nebude ďalej vyjadrovať,“ cituje Aktuálně.cz hovorkyňu hnutia Michaelu Dolenskú, podľa ktorej Staník na funkciu sám rezignoval.