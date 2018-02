Budapešť zúri, Kyjev neustúpi

Maďarsko označuje za škandál, že od piateho ročníka škôl sa ráta výlučne s vyučovaním v ukrajinčine. „Schválením nového zákona o vzdelávaní Ukrajina porušila základné medzinárodné normy spojené s ochranou národnostných menšín,“ opakovane zdôraznil šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó podľa agentúry MTI. Kyjev tvrdí, že je potrebné uprednostniť štátny jazyk.

Budapešť viackrát varovala Kyjev, že ak neupraví zákon, bude pykať. Išlo o hrozbu, že sa spomalí či zabrzdí približovanie k EÚ a NATO. Szijjártó už vlani na jeseň hovoril o možných bolestivých rozhodnutiach. Minulý týždeň Maďarsko potvrdilo, že to myslí vážne. Zablokovalo plánované rokovanie medzi NATO a Ukrajinou na úrovni ministrov obrany. Szijjartó poznamenal, že je pripravený na dialóg s Kyjevom, ale musí sa správať rozumne. „Je to s podmienkou, že zákon o vzdelávaní bude korešpondovať so záujmami a želaniami maďarskej komunity v Zakarpatskej oblasti,“ objasnil podľa agentúry Reuters. V tomto regióne žije približne 140-tisíc etnických Maďarov.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg reagoval výzvou, aby susediace štáty urovnali spor. Z jeho slov sa pritom dalo vycítiť, že zrejme považuje zákon za kontroverzný, a preto pred Ukrajinou stojí domáca úloha. „Kyjev a Budapešť by mali nájsť rovnováhu medzi právami národnostných menšín vzdelávať sa v ich jazyku a právom krajiny zabezpečiť deťom výučbu v štátnom jazyku,“ podotkol podľa agentúry UNIAN.

Benátska komisia, ktorá je európskym poradným orgánom v ústavnoprávnych otázkach, vzniesla niekoľko výhrad k zákonu. Poukázala na to, že by bolo vhodné oddialiť reformu a napríklad tiež odporučila, aby sa obmedzenia vo výučbe menšinových jazykov nevzťahovali na súkromné školy. Pred pár dňami Szijjártó na adresu Kyjeva pritvrdil tón. „Ukrajina začala medzinárodnú kampaň lži proti Maďarsku a zakarpatským Maďarom,“ citovala ho webová stránka vlády v Budapešti. Minister to vyhlásil v súvislosti s tvrdením, že do Kyjeva nepozvali na konzultácie o zákone predstaviteľov maďarskej menšiny.

Ukrajinská ministerka školstva Lilija Grinevičová, naopak, hovorí, že klame Szijjártó. „Viem, že niektorí, čo mali prísť na konzultácie, už mali kúpené cestovné lístky do Kyjeva, ale v poslednej chvíli sa to zmenilo,“ uviedla podľa serveru Ukrinform. Pokračovala, že zástupcovia etnických Maďarov považujú za predčasné sadnúť si k okrúhlemu stolu pred tým, ako sa vyjadrí ústavný súd. Približne 40 ukrajinských opozičných poslancov podalo naň podnet, podľa ktorého je protiústavná časť zákona, ktorá má odstrániť výučbu v jazykoch menšín.

Grinevičová pritom trvá na tom, že vláda nevidí dôvod vymazať paragraf, pre ktorý Budapešť škrípe zubami. „Postoj Maďarska o nevyhnutnosti zachovania modelu vyučovania všetkých predmetov v maďarčine do konca vzdelávacieho procesu na školách na Ukrajine je neprijateľný,“ citovala ministerku agentúra RIA Novosti.

Zatiaľ jediným pokusom Kyjeva o ústretovosť k Budapešti je rozhodnutie vlády oddialiť nadobudnutie účinnosti zákona o vzdelávaní. To, čo Ukrajina nazýva ústupkom, však podľa Maďarska ničím takým vôbec nie je. Zákon sa mal začať uplatňovať od roku 2020, po novom by to malo byť od roku 2023. Posunutie o tri roky neskôr Maďarov nijako neupokojilo, keďže Ukrajinci odmietajú vyškrtnúť kritizovaný paragraf. Budapešť odkazuje do Kyjeva, že tlak proti zákonu nepoľaví, pričom zostane naďalej pripravená blokovať jeho zbližovanie s EÚ a NATO.