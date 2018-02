Merkelová má veľké plány s Európou, ale najskôr potrebuje vládu

Návrh koaličnej dohody, ktorá sa má stať základom pre vytvorenie novej nemeckej vlády, podľa Merkelovej počíta s posilnením a reformou Únie, informovala stanica Deutsche Welle.

EÚ si musí podľa kancelárky vyvinúť mechanizmy, ktoré jej umožnia čeliť silnejúcim politickým a ekonomickým tlakom, čo bude podľa nej aj ťažiskom piatkového summitu v Bruseli.

„Musíme byť pripravení podporiť (spoločné) iniciatívy tam, kde sú vhodnejšie než riešenia na národnej úrovni,“ povedala Merkelová poslancom dolnej komory nemeckého parlamentu.

Pripomenula, že návrh koaličnej dohody sa zasadzuje za spoločnú migračnú politiku. Podľa Merkelovej treba vyvinúť väčšie úsilie v boji proti pašerákom ľudí a výrazne posilniť pohraničnú agentúru EÚ Frontex, ale tiež zmapovať príčiny, pre ktoré migranti odchádzajú zo svojich domovských krajín.

Všetky krajiny EÚ by podľa nej mali byť solidárne v otázke prerozdeľovania migrantov. Bremeno masovej migrácie podľa nej nemôžu niesť len niektoré členské štáty a preto je potrebné zaviesť spravodlivý systém kvót.

Kancelárka hovorila tiež o potrebe spoločných opatrení v oblasti bezpečnosti, ktoré by Európskej únii umožnili zohrávať dôležitú úlohu pri riešení globálnych konfliktov. Medzinárodné spoločenstvo by podľa nej malo podniknúť kroky, ktoré by prinútili sýrsku vládu ukončiť „masakrovanie“ vlastného obyvateľstva.

Merkelová zdôraznila aj potrebu väčšej finančnej a ekonomickej solidarity medzi bohatšími a chudobnejšími členmi EÚ.