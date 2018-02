Státisíce Rakúšanov sú proti plánu nezaviesť zákaz fajčenia v reštauráciách

Predchádzajúca vláda veľkej koalície ľudovcov (ÖVP) a sociálnych demokratov (SPÖ) pôvodne naplánovala absolútny zákaz fajčenia v gastronomických zariadeniach od tohtoročného 1. mája.

Proti už schválenému protifajčiarskemu zákonu sa staval nový koaličný partner ľudovcov, pravicovo populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ), podľa ktorej by zákaz ohrozil rakúskou gastronómiu.

Posilnená ochrana mladistvých

Ľudovci a slobodní sa pri uzatváraní koalície v decembri dohodli, že absolútny zákaz fajčenia v platnosť nakoniec nevstúpi. Zachovaný by tak mal zostať súčasný stav, kedy možno fajčiť v miestnostiach, ktoré sú na to určené a zároveň sú oddelené od nefajčiarskych priestorov. Zároveň ale má byť posilnená ochrana mladistvých pred fajčením. Cigarety by si odteraz mali mať možnosť kúpiť len ľudia starší ako 18 rokov. V súčasnosti si v Rakúsku tabakové výrobky môžu kupovať už šestnásťroční.

Plán novej vlády vyvolal protireakcie v podobe iniciatívy Don't smoke (Nefajči), ktorú spustila lekárska komora a bojovníci proti rakovine. Opatrením sa tak teraz musí znovu zaoberať parlament, k čomu by stačilo už 100 000 podpisov. Do štvrtkového popoludnia pritom iniciatívu podľa agentúry APA podporilo už 303 000 ľudí.

Referendum nebude skôr ako v roku 2021

Podpisová akcia, ktorej vlastným cieľom je vyvolať referendum o zákaze fajčenia, už vyvolala širokú debatu. V radoch ľudovcov a slobodných dokonca silnejú hlasy po usporiadaní všeľudového hlasovania. Napríklad šéf zemskej organizácie FPÖ v Korutánsku Gernot Darmann je za urýchlené referendum.

Predseda FPÖ Heinz-Christian Strach ale v stredu vyhlásil, že sa takéto referendum neuskutoční skôr ako v roku 2021, kedy majú podľa koaličnej dohody nadobudnúť platnosť nové kritériá pre organizovanie referend.

Rakúšania sú tretí v Európe

Návrh na absolútny zákaz fajčenia v reštauráciách predložila predchádzajúca vláda už v roku 2015. Platiť mal protifajčiarsky zákon začať v máji.

V Rakúsku, ktoré je podľa štatistík na treťom mieste v počte fajčiarov v Európskej únii, podľa miestneho ministerstva zdravotníctva ročne zomrie na následky konzumácie tabakových výrobkov 13 000 ľudí.

Čiastočný zákaz fajčenia na verejných miestach bol v Rakúsku zavedený už v roku 2009, rozsiahly zoznam výnimiek ale výrazne obmedzil jeho účinnosť. Od roku 2010 môžu prevádzkovatelia reštaurácií umožniť zákazníkom fajčiť len v prípade, že majú k dispozícii oddelenú fajčiareň, alebo ak je ich prevádzkové plocha menšia ako 50 štvorcových metrov.