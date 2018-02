Od zbrojárskych firiem v USA sa odvracia čoraz viac partnerov, znepokojení sú aj ich akcionári

Viaceré americké firmy sa už druhý deň pridávajú k bojkotu Národnej asociácie držiteľov zbraní (National Rifle Association, NRA), ktorá je zástankyňou takmer neobmedzeného práva vlastniť zbraň pre všetkých, a proti ktorej sa po minulotýždňovej streľbe na floridskej strednej škole obrátil hnev časti americkej verejnosti. Pri masakri, za ktorým stál bývalý študent školy, zahynulo 17 ľudí. Ďalšie firmy či akcionári v posledných dňoch dokonca naznačujú možné ukončenie spolupráce s výrobcami zbraní.

Firmy sa ozývajú aj napriek postoju prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je známy ako veľký fanúšik NRA. Potvrdil to aj vo štvrtok, keď na masaker na floridskej škole zareagoval návrhom, podľa ktorého by už školy nemali byť považované za zóny bez zbraní a zbrane by sa mali rozdať priamo do rúk učiteľov, ktorí s nimi vedia zaobchádzať. Trump argumentuje, že vyzbrojení učitelia by mohli na prípadný útok pohotovo zareagovať, čím by sa znížil počet obetí.

Nielen časť verejnosti, ale ani mnohé americké firmy Trumpov názor nezdieľajú a od NRA a výrobcov zbraní sa odvracajú. V piatok napríklad vyslovila znepokojenie nad poslednými udalosťami investičná spoločnosť Blackrock Inc., ktorá vlastní 16 percent akcií v zbrojárskej firme Sturm Ruger a tiež vyše 10-percentný podiel akcií v zbrojovkách Vista a American Outdoor. Jej hovorca Ed Sweeney oznámil, že firma „sa bude pýtať, aká bude odpoveď výrobcov a distribútorov zbraní na aktuálne udalosti“.

Viaceré ďalšie firmy ukončujú dlhoročnú spoluprácu s NRA, ktorá mala najčastejšie formu poskytovania benefitov a zliav jej členom. Zaradili sa medzi ne za posledné dva dni napríklad poisťovacie spoločnosti Chubb Ltd. a MetLife, ktoré mali doteraz pre vlastníkov zbraní špeciálne poistné programy, First National Bank of Omaha zas oznámila, že už nebude svojím klientom vydávať špeciálne kreditné karty s logom NRA.

Zľavy pre členov NRA už nebude ďalej poskytovať napríklad požičovňa áut Enterprise Holdings či softvérová firma Symantec Corp., ktorá vyvinula antivírus Norton.

Americké zákony upravujúce vlastníctvo zbraní sú natoľko benevolentné, že umožňujú vlastniť zbraň takmer každému. Nielen prezident Trump, ale aj veľa kľúčových predstaviteľov Republikánskej strany, z ktorej pochádza, sú veľkými stúpencami NRA. Tá je podľa svojich kritikov jednou z najmocnejších inštitúcií v USA a prostredníctvom svojich kontaktov na vplyvných politikov sa snaží brzdiť akúkoľvek diskusiu o tejto problematike.

Legislatívu upravujúca problematiku vlastníctva zbraní, teda Druhý dodatok Ústavy USA, sa nepodarulo zmeniť ani demokratickým prezidentom, napriek tomu, že napríklad Trumpov predchodca Barack Obama patril k zástancom sprísnenia pravidiel v tejto oblasti.

Štatistiky podľa amerických médií jednoznačne dokazujú súvislosť medzi rozšírenosťou zbraní medzi obyvateľstvom a počtom obetí streleckých útokov, a to ako medzi jednotlivými americkými štátmi, tak aj pri porovnaní USA ako celku s inými krajinami.