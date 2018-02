Babiš rozdáva karty

„V Holandsku sedem mesiacov rokujú o vláde. V Nemecku sa zase chystajú podpísať koaličnú dohodu, ale ešte ju musí potvrdiť vnútrostranícke referendum v SPD. Nie sme preto originálni,“ odôvodňoval svoj postoj Zeman. Podľa neho by kabinet s dôverou mal vzniknúť do leta. Všeobecne sa usudzuje, že najpravdepodob­nejším formátom budúceho českého kabinetu bude ANO-ČSSD tolerované KSČM.

„Nemám nič proti vláde hnutia ANO na základe tolerancie KSČM,“ povedal v rozhovore pre Hospodářske noviny aj Martin Stropnický, šéf diplomacie v demisii a v minulosti signatár protikomunistickej petície Niekoľko viet. Ako zdôraznil, vraj záleží na podmienkach komunistov. Ibaže jeho líder v hnutí ANO Babiš neskrýva, že zatiaľ najschodnejšou je menšinová vláda, ktorú otvorene preferuje. A to na pozadí faktu, podľa ktorého ostatné strany (podľa prieskumov verejnej mienky) skôr slabnú namiesto toho, aby sa pred ANO črtal silný konkurent.

Fungujúci tandem Babiš – Zeman vyvoláva kritiku, čo sa týka výsledkov v minuloročnom októbrovom hlasovaní o zložení parlamentu, hlavne medzi volebným outsidermi. Najnovšie si do prezidenta „kopol“ aj líder strany, ktorá vo voľbách získala iba 5,31 percenta hlasov, šéf opozičnej TOP 09 Jiří Pospíšil.

Tandem Babiš – Zeman zdôrazňuje potrebu vzniku vlády. Autor: SITA/AP, Reuters

„Každý slušný prezident krajiny by si išiel uctiť obete komunizmu k pamätníku Milady Horákovej, hovoril by o zločinoch komunistického režimu a volal by po poučení z minulosti. Miloš Zeman však ide na zjazd KSČM,“ vystrelil od pása Pospíšil. Iba deň po tom, čo úplne pohorel pred televíznymi kamerami. Navyše, podľa hovorcu prezidenta Jiřího Ovčáčka, Pospíšilovi "evidentne nejde o obete komunizmu“.

"Uráža človeka, ktorého počas vládnutia komunistov trikrát vyhodili z práce za jeho názory. Uráža autora slávneho článku Prognostika a prestavba, ktorý vyvolal rozruch v prednovembrovom čase odvážnou otvorenosťou a zaujal aj Václava Havla,“ pripomenul v reakcii hovorca Pražského hradu citovaný portálom iDNES.

Napriek kritike však karty rozdáva Babišovo hnutie ANO. Potvrdzuje to skutočnosť, že pravicové strany síce stále odmietajú Babiša ako člena vlády, ktorý čelí trestnému stíhaniu, ale to im nebráni sadnúť si s ním za rokovací stôl. A tak po ČSSD začali o vláde už rokovať aj Starostovia a nezávislí (STAN). Napriek tomu, že Babiš dal jasne najavo, že odmieta požiadavku ČSSD aj strany STAN, aby ako stíhaný politik nesedel v kabinete.

„Naša zmena prístupu neznamená sympatie k ANO ani podporu Babišovej vláde. Naopak, podpora od STAN je možná iba v prípade, ak Babiš ako trestne stíhaný politik nebude vo vláde a kabinet sa nebude opierať o extrémistov z SPD,“ pokúšal sa Jan Farský, šéf poslaneckého klubu STAN, dešifrovať ochotu rokovať s hnutím ANO vzápätí po stretnutí s Andrejom Babišom a so šéfom parlamentnej frakcie ANO Jaroslavom Faltýnkom. Pre niektorých však ostáva otázkou, či sa situácia nezmení po plánovanom rokovaní Starostov a nezávislých s ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.