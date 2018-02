Podľa Trumpa je na jednotlivých štátoch, či vyzbroja učiteľov

Je na jednotlivých amerických štátoch, či zavedú do praxe nápad amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vyzbrojili časť učiteľov na školách. Trump tento návrh predostrel koncom týždňa ako prostriedok na zvýšenie bezpečnosti na školách, pričom ním reagoval na masovú streľbu na floridskej strednej škole, pri ktorej zahynulo 17 ľudí.

Mnohých Američanov svojím návrhom nepríjemne prekvapil, keďže za podobné útoky, aký sa odohral minulý týždeň na Floride, môže podľa nich skôr nadbytok a nie nedostatok zbraní. Mnohí ďalší však dávajú Trumpovi v tomto bode za pravdu a hovoria, že vyzbrojenie niektorých učiteľov by mohlo pomôcť.

V sobotu Trump na Twitteri svoj návrh na vyzbrojenie učiteľov skúsil konkretizovať, a okrem iného naznačil, že toto opatrenie nebude presadzovať prostredníctvom federálnych zákonov, ale ponechá na jednotlivých štátoch, či ho prijmú za svoje, alebo nie.

„Vyzbrojení učitelia (a preverení ľudia pracujúci na školách) majú radi našich študentov a ochránia ich. Veľmi šikovní ľudia. Musia vedieť narábať so strelnými zbraňami a každoročne absolvovať výcvik. Mali by dostávať výročné odmeny. Streľba sa nebude opakovať – veľké & extrémne málo nákladné zastrašovanie. Je to na jednotlivých štátoch,“ napísal v sobotu večer Trump na Twitter.

Vyzbrojovanie učiteľov nie je jediným Trumpovým návrhom po masovej streľbe na floridskej škole. Americký prezident okrem toho prekvapivo navrhol aj určité zákonné obmedzenia vlastníctva zbraní, najmä čo sa týka mladých ľudí do 21 rokov. Tým si zase vyslúžil kritiku zo strany vplyvnej Národnej asociácie držiteľov zbraní (National Rifle Association, NRA), pričom zo strany jej predstaviteľov padli aj slová o tom, že ich Trump „zradil“.

Americké zákony upravujúce vlastníctvo zbraní sú natoľko benevolentné, že umožňujú vlastniť zbraň takmer každému. Nielen prezident Trump, ale aj veľa kľúčových predstaviteľov Republikánskej strany, z ktorej pochádza, sú veľkými stúpencami NRA, ktorá je zástankyňou takmer neobmedzeného práva vlastniť zbraň pre všetkých.

NRA je podľa svojich kritikov jednou z najmocnejších inštitúcií v USA a prostredníctvom svojich kontaktov na vplyvných politikov sa snaží brzdiť akúkoľvek diskusiu o tejto problematike.

Legislatívu upravujúcu problematiku vlastníctva zbraní, teda Druhý dodatok Ústavy USA, sa v minulosti nepodarilo zmeniť ani demokratickým prezidentom, napriek tomu, že napríklad Trumpov predchodca Barack Obama patril k zástancom sprísnenia pravidiel v tejto oblasti.

Štatistiky podľa amerických médií jednoznačne dokazujú súvislosť medzi mierou rozšírenia zbraní medzi obyvateľstvom a počtom obetí streleckých útokov, a to ako medzi jednotlivými americkými štátmi, tak aj pri porovnaní USA ako celku s inými krajinami.