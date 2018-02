Britskí labouristi menia postoj k brexitu, Corbyn má oznámiť prekvapivé zmeny

Britská opozičná Labouristická strana zažíva v posledných týždňoch vášnivé debaty o tom, aký postoj má zaujať k brexitu a k otázke, či by Veľká Británia nemala zostať po vystúpení z Európskej únie, ktoré by sa malo uskutočniť v marci 2019, aspoň v colnej únii.

Predseda labouristov Jeremy Corbyn, ktorý bol doteraz pomerne jednoznačným stúpencom vystúpenia krajiny z EÚ, má v pondelok vystúpiť s dlhšie avizovaným prejavom na tému postoja labouristov k brexitu, a podľa viacerých zdrojov by v ňom mal oznámiť prekvapivé zmeny.

V rozhovore pre britskú BBC to v nedeľu naznačil aj poradca labouristov pre otázky brexitu Keir Starmer, podľa ktorého by sa zmena mala týkať práve postoja labouristov k zotrvaniu v colnej únii.

Corbynovi okrem toho adresovalo cez víkend otvorený list 80 vplyvných predstaviteľov Labouristickej strany, v ktorom ho žiadajú, aby prehodnotil aj svoj postoj k zotrvaniu krajiny v rámci spoločného európskeho trhu, čo Corbyn doteraz tiež doteraz odmietal.

Bývalý britský labouristický premiér Tony Blair dokonca začiatkom januára vyzval na opakovanie referenda o vystúpení Veľkej Británie z EÚ. Ako vysvetlil, v roku 2016 ešte britskí občania vôbec netušili, čo bude po brexite nasledovať. „V roku 2016 ste vedeli, že chcete opustiť EÚ, ale nevedeli ste, aké budú podmienky alternatívneho partnerstva s úniou. Ak po tom, ako sa s týmito podmienkami zoznámite, budete chcieť radšej zostať v Európe, mali by ste mať právo sa k tomu vyjadriť,“ vysvetlil Blair.

Ráznou stúpenkyňou tvrdého brexitu je najmä britská premiérka Theresa Mayová. Nielen u labouristov, ale aj u Mayovej konzervatívcov však stále častejšie objavujú hlasy, podľa ktorých by sa brexit mal zjemniť, malo by sa s ním počkať, prípadne by sa mal úplne zrušiť.