Sarkozy bojuje proti rakovine detí, pohla ním smrť chlapčeka

Najstrašnejšia chvíľa na onkológii nastane pre rodičov, keď sa dozvedia, že ich dieťa má rakovinu a musia počítať so smrťou. Frédéricovi Lemosovi a jeho manželke Magali to lekári oznámili, keď ich synček Noé mal sedem rokov. Povedali im, že chlapček s nádorom na mozgu neprežije.

Zúfalí rodičia žijúci v Paríži poprosili o pomoc Nicolasa Sarkozyho. Vtedajší francúzsky prezident urobil, čo mohol; aj sa stretol s ich synom, ktorý pochopil, že takmer určite neunikne zo zákerných chápadiel rakoviny.

Tragický príbeh chlapca takpovediac ožíva ako úsilie o záchranu detí s podobným krutým osudom. Jeho otec začal robiť kampaň za darcovstvo pre pomoc najmenším s onkologickými ochoreniami a 63-ročný Sarkozy, ktorý je v politickom dôchodku, sa ochotne pridal.

Medzi nádejou a smrťou

Lemosovci, rodičia štyroch detí, si vypočuli hrôzostrašnú správu o synovi roku 2011. Diagnóza znela, že mu zostáva len pol roka života. Lekári aj psychológovia im poradili, aby pred chlapčekom netajili krutú pravdu. "Ako povedať sedemročnému synovi, že bude brať lieky, pôjde na magnetickú rezonanciu, odoberú mu tkanivo z mozgu na vyšetrenie, ale aj tak sa nič nezmení…“ zdôraznil Lemos pre server Ouest-France.

Noé však rýchlo pochopil, že mu nie je súdené zostať nažive. Podľa rodičov to znášal statočne. Otec a matka sa nevzdávali, hľadali nádej vo Francúzska a tiež v zahraničí. Obrátili sa aj na šéfa Elyzejského paláca. Sarkozy im vyhovel, viackrát ich prijal so synčekom. Boli to dôverné návštevy, vtedajší prezident o nich nerozprával na verejnosti. "Noé vedel, že zomrie… Jeho výraz tváre ma stále prenasleduje,“ povedal Sarkozy pred kamerami stanice France Info, keď naznačil, že počas posledného stretnutia chlapček vyzeral už tak, že jednou nohou stojí v hrobe.



Exprezident prezradil, že sa pokúšal o zázrak v beznádejnej situácii. "Bez toho, aby sa o tom vedelo, využil svoje kontakty, aby Noé získal prístup k liečbe, ktorá ešte nebola úradne schválená. Vďaka tejto terapii mohol žiť o tri roky dlhšie ako väčšina detí s rovnakým typom mozgového nádoru,“ napísali noviny Le Parisien, ktorým Sarkozy poskytol rozhovor.

Noé na vežiaku

Prízrak smrti neustúpil… Noé v auguste 2014 ľutoval, že zrejme nestihne prísť za spolužiakmi na začiatok nového školské roku. O mesiac ho pochovali. Zomrel, keď mal desať rokov.

Prešli tri roky a jeho otec sa rozhodol, že priloží ruku k tomu, aby iní rodičia nezažili podobnú tragédiu. Lemos, obchodník s nehnuteľnosťami, umiestnil obrí bilbord na plochu 1 800 štvorcových metrov na parížsky 22-poschodový vežiak, ktorého je spoluvlastníkom. "Rakovina v siedmich rokoch, vážne?“ bolo napísané na veľkoplošnom plagáte, z ktorého sa pozeral kedysi ešte zdravý, ale pre tento účel zachmúrený Noé.



Bol to prvý krok v Lemosovej kampani v boji proti rakovine detí. "Keď som sa dozvedel o synovom ochorení, vravel som si, že keby sa to stalo dieťaťu nejakej hviezdnej osoby alebo prezidenta, tak by výskum oveľa rýchlejšie napredoval,“ povedal podľa Ouest-France. Kampaň má názov Vyliečiť rakovinu detí v 21. storočí.

Cieľom je vyzbierať do roku 2020 desať miliónov eur pre medicínsky inštitút v Paríži, ktorý sa zaoberá bojom proti rakovine. Financie budú určené na pomoc najmenším pacientom. "Rakovina, ktorá postihla Noého, bola známa pred 30 rokmi, ale počas tohto obdobia sa nijako nepokročilo. Nechcem si predstaviť, že o 20 rokov, keď budem zrejme starý otec, by to bolo rovnaké ako v súčasnosti,“ tvrdí 42-ročný Lemos podľa Ouest-France.

Sarkozy aj celebrity

Do dobročinnej kampane, ktorá sa začala v septembri 2017, sa tento mesiac zapojil niekdajší prezident. "Idem pomôcť v tomto boji, pretože ak slovo nespravodlivosť má nejaký svoj zmysel, potom rakovina detí je presné označenie,“ podčiarkol Sarkozy v interview pre Le Parisien, pričom dodal, že angažovať sa chce aj jeho manželka Carla.

Úsilie má dobrý ohlas, čo je zvlášť výraznou zásluhou exprezidenta, pretože prevzal záštitu nad bojom proti rakovine detí. Kampani pritom určite pomohlo emotívne vystúpenie Sarkozyho a Lemosa v televízii pred pár dňami.

Bežní darcovia môžu prispieť piatimi eurami zaslaním esemesky. Je pravdepodobné, že by sa mohlo vyzbierať oveľa viac ako zamýšľaných desať miliónov eur. Podporu totiž prejavili viaceré celebrity a pred dvomi týždňami sa konala charitatívna aukcia, ktorá vyniesla vysokú sumu. Dovedna takmer 900-tisíc eur. Bohatí neváhali vydražiť za veľké peniaze napríklad stretnutie so svetoznámym dídžejom, lodičky podpísané slávnym módnym návrhárom či zlaté cédečko obľúbeného nedávno zosnulého pesničkára.

Financie pre výskum sú jednoznačne dôležité. Veď každý rok vo Francúzsku zistia rakovinu 2 500 deťom. Až polovica z nich sú tie, čo majú menej ako päť rokov.