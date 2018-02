Macron navštívi Trumpa v Bielom dome 24. apríla

Americký prezident Donald Trump bude 24. apríla v Bielom dome hostiť svojho francúzskeho kolegu Emmanuela Macrona. Oznámila to hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová s tým, že pre Trumpa to bude vôbec prvé usporiadanie štátnej návštevy od jeho vlaňajšieho nástupu do funkcie. Trump v Bielom dome už prijal viacero zahraničných predstaviteľov, žiadne stretnutie však dosiaľ nemalo charakter oficiálnej štátnej návštevy so všetkými ceremóniami a poctami.