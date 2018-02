Obmedzenie predaja zbraní v USA: Najprv silné reči, potom vlažný prístup

Trump: Policajti pri škole sa zachovali odporne

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že on sám i ďalší politici by sa zachovali lepšie ako policajti pri budove strednej školy na Floride, kde bývalý študent 14. februára zastrelil 17 ľudí. Podľa agentúry DPA sa tak vyjadril na pondelňajšom stretnutí s desiatkami amerických guvernérov v Bielom dome.

Správanie ozbrojeného zástupcu šerifa, ktorý sa v čase útoku nachádzal v areáli školy, nevstúpil však do budovy, kde sa odohrala prevažná časť masakry, označil Trump za „odporné“. Tak isto zhodnotil aj pomalý postup ďalších policajtov privolaných na miesto streľby.

„Nikdy neviete, kým nepodstúpite skúšku, ale myslím si, naozaj verím, že by som tam vbehol, aj keby som nemal zbraň,“ povedal prezident. „A myslím si, že by to urobila aj väčšina ľudí v tejto miestnosti, pretože väčšinu z vás poznám,“ dodal počas stretnutia s guvernérmi.

Kritizovaných policajtov podľa Trumpa nemožno považovať „práve za nositeľov čestných medailí“ a to, ako sa zachovali, bolo „úprimne povedané odporné“.

Prezident pri tejto príležitosti prisľúbil, že sám podnikne kroky, aby boli zakázané urýchľovače paľby z poloautomatických pušiek, známe ako tzv. bump stocky. „Je mi jedno, či to spraví alebo nespraví Kongres,“ citovala ho DPA s tým, že je nejasné, či môže šéf Bieleho domu zakázať používanie takýchto zariadení i bez toho, aby sa o to pričinili zákonodarcovia. Trump taktiež zopakoval svoj minuloýždňový návrh „opevniť školy, aby boli menej napadnuteľné, čoho súčasťou je aj umožnenie dobre vyškoleným a preskúšaným pracovníkom nosiť skryté strelné zbrane“.