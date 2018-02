Mäkší brexit? Corbyn vyzval Mayovú

"Sme 20 mesiacov po referende, v ktorom sa odhlasoval odchod, a rok od spustenia článku 50. Ale krajina stále nevie, čo rozdelená konzervatívna vláda v skutočnosti od brexitu chce. Nedokáže sa dohodnúť ani medzi sebou, čo sú jej priority a akú budúcnosť chce pre Britániu po brexite,“ vyhlásil Corbyn.

Byť v colnej únii

Rokovania medzi Londýnom a Európskou úniou sa postupne dostávajú do rozhodujúcej fázy. Mayová má svoju predstavu o brexite predložiť v prejave v piatok. Minulý týždeň sa najdôležitejší členovia vlády snažili dotiahnuť detaily vystúpenia Británie z EÚ, ktoré príde s dátumom 29. marca 2019. Výsledkom je potvrdenie myšlienky manažovaných rozdielov, keď sa Londýna a Brusel majú dohodnúť, v ktorých oblastiach sa pravidlá únie budú na britskú ekonomiku vzťahovať a v ktorých nie.

Predseda Európskej rady Donald Tusk minulý týždeň privítal, že sa Británia snaží o detailnejšie pozície v súvislosti s brexitom. "Ak sú však správy médií presné, obávam sa, že pozícia Spojeného kráľovstva je založená na čistej ilúzii,“ vyhlásil Tusk.

Corbyn predložil koncept, podľa ktorého by Británia predsa len zostala viac pripútaná k EÚ. Predseda labouristov uviedol, že v prechodnom období po marci 2019 by zostala krajina členom colnej únie a jednotného európskeho trhu. Británia by teda rešpektovala ich pravidlá. A po prechodnej dobe chce Corbyn naďalej pokračovať v colnej únii s EÚ.

"Dlhodobo hovoríme, že je to reálna možnosť pre záverečnú dohodu. Labouristická strana sa bude snažiť vyjednať novú celkovú colnú úniu medzi Britániou a EÚ, aby zaistila, že s Európou nebudeme mať clá a pomôže to zabrániť tvrdej hranici so Severným Írskom,“ vyhlásil Corbyn. Konzervatívna vláda okamžite odmietla možnosť, že by Británia zostala v colnej únii aj po brexite.

"Chceme mať slobodu, aby sme mohli uzatvárať vlastné obchodné dohody,“ uviedol Mayovej hovorca podľa agentúry Reuters.

V prejave Corbyn uviedol, že colná únia Británie s EÚ bude musieť zabezpečiť, že krajina bude mať vplyv na budúce obchodné dohody. "Nové colné usporiadanie by záviselo do schopnosti vyjednať nové obchodné dohody, ktoré budú v prospech našich národných záujmov,“ pripomenul Corbyn.

Koniec Mayovej?

Je očividné, že aj šéf labouristov musí hľadať rovnováhu tak, aby si neznepriatelil ľudí v strane a voličov, ktorí hlasovali za brexit.

"Čo sa týka colnej únie, tak sa Corbyn zjavne rozchádza s vládou, ktorá v nej byť nechce. Labouristi však hovoria, že Británia bude spolupracovať s EÚ na tvorení pravidiel dohôd s tretími krajinami. Otázne však je, ako chce predseda labouristov dosiahnuť svoju predstavu bez toho, aby sme boli členmi EÚ,“ pripomenul pre Pravdu Alex de Ruyter, riaditeľ Centra pre štúdie brexitu na Birminghamskej mestskej univerzite.

No i tak Corbyn poriadne zamotal hlavu britskej vláde. Konečnú dohodu o brexite musí schváliť parlament.

"Tu je dôležitá matematika. Najmä, ak by myšlienka colnej únie prilákala niektorých konzervatívnych rebelov. Vláda si nemôže dovoliť riziko, že by parlament hlasoval proti finálnej dohode. To by bolo chaotické, priam katastrofálne. Preto je Corbynov prejav veľmi dôležitý,“ uviedol pre Pravdu expert na britskú politiku Tim Bale z Univerzity kráľovnej Márie v Londýne.

Aj politológ Bill Jones vysvetľuje, že Corbyn vytvára tlak na Mayovú a konzervatívcov, keď je jeho cieľom dostať sa do premiérskeho kresla. "Predseda labouristov je v zásade za vystúpenie z únie, vníma EÚ ako kapitalistický klub, ktorý uprednostňuje záujmy bohatých pred pracujúcimi. Ale väčšina labouristických poslancov, členov strany a podnikateľov je za čo najmäkší brexit,“ tvrdí Jones. "Labouristi tak teraz poskytujú záštitu pre konzervatívnych kritikov brexitu. Ak dôjde k tomu, že parlament by hlasoval o dodatku o colnej únii a Mayová by to prehrala, mohlo by to spôsobiť jej pád v Konzervatívnej strane. Takže Corbynovo vyjadrenie môže spustiť sériu udalostí, ktoré povedú až ku koncu predsedníčky vlády,“ uviedol pre Pravdu politológ.