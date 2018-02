Džihád pri Damasku končí

"Od 18. februára prišlo vo východnej Ghúte v Sýrii o život viac ako 530 civilistov, z toho najmenej 130 detí," bije na poplach Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) sídliace na Britských ostrovoch. Objektívnosť informácii má dodať "priznanie“, podľa ktorého "nálety lietadiel sýrskej vládnej armády sa v nedeľu v regióne sústredili skôr na oblasti bojov, nie na zóny obývané civilistami". Najnovšie však SOHR "nevylučuje", že sýrske vládne jednotky použili proti povstalcom chemické zbrane. Konkrétne chlór. A to všetko na pozadí 24. februára schválenej rezolúcie BR OSN o prímerí trvajúcom 30 dní.

„Prijatý záväzok sa však nevzťahuje na operácie vedené proti extrémistom z tzv. Islamského štátu, teroristickú sieť Al-Kajdá a Front dobytia Sýrie (niekdajší front An-Nusrá),“ vrátil „na zem“ niektorých kritikov nedodržiavania rezolúcie 2 401 BR OSN šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov.

Zároveň upozornil na neobjektívne informácie v médiách o operácii vo východnej Ghúte, kde je stále asi 400-tisíc civilistov, ktorým islamskí teroristi bránia v odchode do bezpečia cez humanitárne koridory organizované vládnymi jednotkami.

Situáciu by od utorka, ako informovala agentúra TASS, mala riešiť každodenná „humanitárna prestávka“ od 9.00 h do 14.00 h miestneho času. Oznámil to ruský minister obrany Sergej Šojgu na rozkaz prezidenta Vladimira Putina ako najvyššieho veliteľa.

Vlastný postoj k vyhlásenému prímeriu má Turecko. Podľa neho záväzok sa nevzťahuje ani na severosýrske mesto Afrín, kde sa Ankara pokúša zlikvidovať odpor Kurdov. „Rozhodnutie BR OSN v žiadnom prípade neovplyvní našu antiteroristickú operáciu Olivová ratolesť,“ vyhlásil turecký vicepremiér Bekir Bozdag.

„Ghúta je stále filiálkou teroristov, Islamskej armády, úzko napojenou na CIA a financovanou hlavne saudskoarabským Rijádom,“ reagovala na najnovší vývoj v oblasti, len niekoľko kilometrov od Damasku, Tereza Spencerová, česká odborníčka na problematiku Blízkeho východu. Podľa nej je smutné, ak vo vojne umierajú civilisti, ale zároveň pripomenula, že pozornosti médií „uniká“ roky trvajúce granátometné a raketové ostreľovanie Damasku. Jeho výsledkom sú stovky a tisíce civilných obetí. Pre český rozhlas o nich hovoril aj bývalý český šéf diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD).

„Vo východnej Ghúte je situácia otrasná a trpia tam civilisti. Ibaže tam pôsobia aj extrémne a islamské skupiny, ktoré ostreľujú Damask. Nemôžete vyjsť na ulicu, nefungujú školy, všetko je paralyzované,“ pripomína český politik, zatiaľ čo napríklad BBC ponúka adresátom svojich informácií zaručene nezaručené správy z východnej Ghúty, z kuchyne miestnych dobrovoľníkov. Podľa nich "z ruín vyhrabávajú celé mŕtve rodiny“.

V súvislosti s operáciou sýrskych vládnych jednotiek vo východnej Ghúte pripomínajú kritici súčasnej informačnej manipulácie, že ak napríklad útočí Izrael, USA alebo Saudská Arábia v Jemene, tak niet ani stopy po informáciách o „hrôzach“. Ak sa aj objavia, tak civilné straty sú výsledkom aktivít hnutia Hamas, inokedy Talibanu či jemenských rebelov, ktorí sa skrývajú medzi civilistami.

„Informácie akoby o vymazaní Ghúty zo zemského povrchu a o čakaní tamojších civilistov na smrť môžu iba potvrdzovať, že svätá vojna džihád islamských teroristov pri Damasku sa nezadržateľne končí,“ sumarizuje aj portál CentrAsia.