Predstaviteľ OBSE pre slobodu médií odsúdil vraždu Jána Kuciaka

Predstaviteľ Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre slobodu médií Harlem Désir odsúdil vraždu slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Vyzval pritom úrady, aby prípad riadne, rýchlo a transparentne vyšetrili.

„Ide o bezprecedentnú vraždu novinára v Slovenskej republike. Vydesila slovenských občanov a mediálnu komunitu. Je to aj šok pre mňa a môj úrad, keďže Kuciak bol v mnohých prípadoch náš partner,“ uviedol Désir. „Vyzývam úrady, aby urobili všetko pre to, aby sa páchatelia a strojcovia zapojení do tejto odpornej dvojnásobnej vraždy dostali pred súd,“ povedal a ocenil, že slovenský prezident Andrej Kiska a premiér Robert Fico reagovali rýchlo.

Podľa Désira je znepokojujúce, že po minuloročnej vražde maltskej novinárky Daphné Caruanovej Galiziovej došlo k ďalšej vražde novinára píšuceho o korupcii. „Nemôžeme akceptovať novú realitu, v ktorej sa žurnalisti pravidelne stávajú cieľmi útokov pre svoju investigatívnu prácu,“ dodal a vyslovil hlbokú sústrasť rodinám a kolegom Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Hovorkyňa úradu predstaviteľa OBSE pre slobodu médií Anna Lundbladhová v pondelkovej tlačovej správe pripomenula, že Kuciak bol novinárom známy vyšetrovaním podozrivých prípadov podvodov s DPH. Bol tiež členom organizácie New Media Network a spolupracoval s úradom predstaviteľa OBSE pre slobodu médií na konferenciách Gaining a Digital Edge v rokoch 2015 a 2016.