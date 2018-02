Neznámi páchatelia zapálili maďarské kultúrne centrum v Užhorode

Neznámi páchatelia ráno v západoukrajinskom Užhorode vypálili kanceláriu Spoločnosti maďarskej kultúry Zakarpatska (KMKSZ), oznámila agentúra Unian. Útočníci zrejme vhodili do priestorov kancelárie fľašu so zápalnou zmesou, požiar úplne zničil prízemie budovy. Maďarské ministerstvo zahraničia si pre incident povolalo ukrajinského veľvyslanca v Budapešti.

Ukrajinské ministerstvo zahraničia označilo útok za „provokáciu organizovanú zvonku“, ktorá má v krajine podnietiť etnické konflikty. V ukrajinskej Zakarpatskej oblasti žije početná maďarská menšina, ktorá sa opakovane sťažuje na ústrky úradov popierajúcich jej zákonné práva. Napätie sa vystupňovalo po nedávnom schválení nového ukrajinského školského zákona, ktorý rozširuje výučbu ukrajinčiny na stredných školách.

Maďarské ministerstvo zahraničia si povolalo ukrajinského veľvyslanca v Budapešti. Minister Péter Szijjártó v rozhovore pre spravodajský kanál M1 vyhlásil, že „šokujúca akcia“ v Užhorode je dôkazom, že na Ukrajine nadobúdajú silu „extrémistické politické názory“. Maďari sú podľa neho na západe Ukrajiny vystavení „trvalému zastrašovaniu“, s ktorým sa Budapešť nechystá zmieriť.

Maďarské ministerstvo zahraničia podľa agentúry MTI urýchlene odoslalo do Kyjeva maďarského veľvyslanca a do Užhorodu maďarského konzula, ktorí sa v Budapešti zúčastnili ministerskej porady. Szijjártó sa chce obrátiť na Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, aby sa incidentom v Užhorode zaoberala a do Zakarpatskej oblasti vyslala svojho stáleho zástupcu. Maďarsko sa vlani v októbri pre „brutálne potláčanie práv menšín“ na Ukrajine rozhodlo blokovať všetky snahy o zblíženie Kyjeva s Európskou úniou alebo NATO. Podľa Budapešti ide o „jediný nástroj, s ktorého pomocou je možné brániť Zakarpatských Maďarov a prinútiť Ukrajinu správať sa v súlade s medzinárodnými normami“.