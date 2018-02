Kremeľ popiera, že by kokaín z Argentíny pašovala vládna letka

Kancelária ruského prezidenta v utorok odmietla medializované správy o tom, že do kauzy pašovania kokaínu z Argentíny bola zapletená aj vládna letka Rossija určená na prepravu najvyšších ústavných činiteľov. Informovala o tom agentúra TASS.

Spravodajský portál RBK totiž predtým informoval, že palubné číslo lietadla, ktoré bolo nasadené do operácie na prerušenie dodávok drog z Argentíny do Ruska, je totožné s palubným číslom stroja Il-76 používaným letkou Rossija. RBK sa vo svojej správe odvolal na fotografie a videozáznam argentínskej polície, na ktorých je nakladanie batožiny do lietadla tohto typu.

Predstaviteľka kremeľskej administratívy Jelena Krylovová uviedla, že novinári pracovali s nehodnovernou informáciou. Poukázala na to, že na daných fotografiách nie je palubné číslo lietadla. Upozornila tiež, že s použitím najmodernejších technológií je možné fotografie aj sfalšovať. Preto vyzvala novinárov, aby pracovali len s overenými faktami z oficiálnych zdrojov.

Rozhlasová stanica Echo Moskvy v utorok informovala, že portál RussianPlanes, ktorý RBK poslúžil ako zdroj informácií o operácii s kokaínom z Argentíny, prestal fungovať.

Majiteľ prístup na svoju stránku zablokoval po tom, ako RBK zverejnil svoje odhalenia. Vysvetlil, že prístup na danú stránku zablokoval, aby nikoho nevystavoval riziku. Uviedol tiež, že nekonal pod nátlakom.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň potvrdilo, že bezpečnostné zložky Ruska a Argentíny vykonali spoločnú operáciu s cieľom odhaliť a zlikvidovať plán dodávky takmer 400 kilogramov kokaínu na európsky trh. V súvislosti s tým bolo zadržaných niekoľko podozrivých. Medzi nimi sú občania Ruska i Argentíny.

Kufre s drogami

Stanica Echo Moskvy minulý týždeň uviedla, že ruské veľvyslanectvo v Buenos Aires 14. decembra 2016 upovedomilo argentínske ministerstvo vnútra, že v jednej v budov komplexu ambasády sa našlo niekoľko – údajne 12 – kufrov s kokaínom. Argentínsky denník Clarín napísal, že drogy sa našli v budove školy zriadenej veľvyslanectvom.

Počas spoločnej operácie tajných služieb oboch štátov bol kokaín nahradený múkou. Do kufrov vložili zariadenia GPS a polícia začala odpočúvať telefóny podozrivých osôb. Polícia takto zistila, že kontraband sa mal do Ruska dostať spolu s diplomatickou poštou. Pri preberaní falošného kontrabandu v Moskve zadržali niekoľko podozrivých.

Medzinárodné pátranie

Hlavný podozrivý v prípade – Andrej Kovaľčuk – sa údajne skrýva v Nemecku. Ruské úrady po ňom vyhlásili medzinárodné pátranie.

Viaceré ruské médiá – medzi nimi i Echo Moskvy – však po analýze informácií zverejnených v Argentíne spochybnili oficiálnu verziu ministerstva zahraničných vecí.