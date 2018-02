Spolkový súd v Lipsku rozhodol, že zákazy jazdy naftových áut v nemeckých mestách sú právne prípustné

Vodiči musia počítať so zákazmi jazdy naftových áut v niektorých nemeckých mestách. Spolkový správny súd v Lipsku v utorok rozhodol, že tieto zákazy sú právne prípustné. Prvé zákazy jazdy by podľa ochrancov životného prostredia z organizácie Deutsche Umwelthilfe, ktorá prípad iniciovala, mohli prísť už tento rok. Týkať sa do budúcna môžu až niekoľkých desiatok miest.