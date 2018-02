Merkelová kritizuje potravinovú banku

Podľa predstaviteľov tejto organizácie pomáhajú takmer 16-tisíc ľuďom v núdzi, ktorí žijú v Essene v spolkovej republike Severné Porýnie-Vestfálsko. Na pridelenie potravín od nich najnovšie vyžadujú preukázanie sa nemeckým pasom.

„Nikto by nemal poskytovať služby na základe takýchto kategórií. Nie je to správne. Zároveň to však poukazuje na tlak, ktorému čelia, ako aj na to, koľko veľa ľudí je v núdzi. Verím, že sa im podarí nájsť vhodné riešenie, ktoré nevylučuje žiadne skupiny,“ reagovala na dianie okolo tejto mimovládky Merkelová.

Riaditeľa organizácie Jörga Sartora kritika politikov rozčúlila. Obmedzenie nemá podľa neho nič spoločné s xenofóbiou, ale je o „férovosti“, keďže po tom, ako sa zvýšil podiel cudzincov využívajúcich služby organizácie, prestalo jej potravinovú pomoc využívať množstvo starších žien či slobodných matiek.