Mrazy majú v Poľsku už takmer 60 obetí, sneženie narušilo v Británii dopravu

V noci na dnes zomrelo ďalších päť Poliakov, najmenej tri ľudské životy má mrazivá vlna od nedele na svedomí na Slovensku. V Británii už na zasnežených cestách zomreli štyria ľudia. Ďalšie tri obete hlási Rumunsko. V niektorých častiach Británie, Talianska či Španielska bolo kvôli snehu zrušili vyučovanie, vo Francúzsku sneh prekvapil ostrov Korzika v Stredozemnom mori. Na vodných kanáloch v Amsterdame bola prerušená lodná doprava, Katalánsko obmedzilo prevádzku kamiónov. Podobný ráz počasie meteorológovia predpovedajú tiež na stredu a na štvrtok.

Poľsko: Mrazivé teploty pripravili o život piatich ľudí

Mrazivé počasie v Poľsku pripravilo v noci na utorok o život piatich ľudí. Informovala o tom poľská polícia. Teploty v krajine na niektorých miestach klesli až na mínus 22 stupňov Celzia.

Celkový počet obetí podchladenia sa tak v Poľsku túto zimu vyšplhal už na 58. Obeťami sú prevažne bezdomovci alebo opití ľudia, ktorí ostali cez noc vonku. Úrady preto v niektorých mestách, najmä na východe, kde sú teploty najnižšie, rozmiestnili na uliciach ohrievače, aby sa ľudia mohli pri nich zohriať.

Británia: Mrazy a sneženie narušili dopravu, spôsobili zatvorenie škôl

Viaceré časti Británie zasiahli silné mrazy a sneženie. Nebezpečné podmienky panujú na mnohých tamojších cestách.

Tri osoby zahynuli pri nehode v grófstve Lincolnshire na východe krajiny, jeden muž prišiel o život pri zrážke áut v susednom grófstve Cambridgeshire. Či tieto úmrtia zapríčinilo počasie doposiaľ polícia neuviedla, informovala spravodajská stanica BBC.

Pre husté sneženie zrušili v Británii stovky vlakových spojení a zatvorené sú aj mnohé tamojšie školy. Len v grófstve Kent uzavreli okolo 340 škôl, zatiaľ čo vo Walese ich zrušilo výučbu vyše 200.

Mnohé cesty sú čiastočne alebo úplne uzavreté. Na severe Anglicka došlo v utorok ráno k zrušeniu viacerých letov, dotklo sa to i mesta Manchester. Prevádzka londýnskych medzinárodných letísk Heathrow a Gatwick však narušená nebola, informovala agentúra DPA.

V grófstvach Kent, Surrey, Suffolk a Sussex na juhovýchode Anglicka napadlo v noci na utorok až do 10 centimetrov snehu, pričom v oblastiach na severovýchode Anglicka napadlo do osem centimetrov.

Meteorologická služba vydala pre zmienené oblasti varovanie druhého najvyššieho stupňa. Nižší stupeň výstrahy je v platnosti na širšom území Spojeného kráľovstva vrátane veľkých častí Anglicka, Škótska a Walesu.

Británia zrejme zažije vôbec najchladnejší týždeň aktuálnej zimy. Na severovýchode Anglicka by podľa predpovedí mohlo od stredy ráno do štvrtkového poludnia napadnúť až do 40 centimetrov sne­hu.

Teploty klesli v noci na utorok výrazne pod bod mrazu v mnohých oblastiach, pričom v niektorých častiach na juhozápade i východe Anglicka dosahovali až mínus 6 stupňov Celzia. Najnižšiu teplotu, a síce mínus 8,9 stupňa, zaznamenali v meste Farnborough v juhoanglickom grófstve Hampshire. V oblastiach, kde napadol sneh, sa polovici týždňa očakáva ešte väčšie ochladenie, pričom teploty by mali klesnúť až mínus 15 stupňov.

Mrazivé počasie označované médiami ako „Beštia z východu“ zasiahlo aj susedné Írsko, kde tiež spôsobilo problémy v doprave. Teploty tam cez deň dosahovali mínus 5 stupňov a podľa meteorológov by v stredu mali ešte poklesnúť.

Maďarsko: Zimné počasie prispelo k 11 dopravným nehodám, jeden človek zomrel

Na maďarských cestách došlo v súvislosti so sťaženými zimnými podmienkami v utorok od polnoci do predpoludnia celkovo k 11 nehodám, jeden človek haváriu neprežil, informovalo agentúru MTI Celoštátne veliteľstvo polície (ORFK).

Pre mimoriadne počasie zriadil ORFK krízový štáb, ktorého úlohou je koordinovať policajné činnosti v krajine spolu s Úradom ochrany proti katastrofám (OKF) a s Celoštátnou meteorologickou službou (OMSZ), povedal vedúci odboru poriadkovej služby ORFK Tibor Lakatos.

Na verejných priestranstvách v Maďarsku hliadkuje podľa jeho slov vyše 4000 policajtov, ktorí sú pripravení v prípade potreby zabezpečiť aj presmerovanie dopravy.

Dodal, že polícia pre snehové podmienky čiastočne, prípadne úplne uzatvorila viaceré cesty, najmä na západe Maďarska, pričom vyzdvihol obmedzenia na ceste spájajúcej Győr s Veszprémom cez pohorie Bakony. Na niektorých miestach obmedzili jazdu kamiónov. Polícia ďalej určila parkovacie miesta pre nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 tony, ktorým chorvátske orgány zakázali vstup na svoje územie.

Lakatos vyzval vodičov, aby sa na cesty vydávali iba s plnou nádržou, zimnými pneumatikami a so zásobami potravín. Požiadal ich, aby sa pred cestou informovali o stave ciest na internetovej stránke polície police.hu alebo na stránke cestárov internet.kozut.hu.