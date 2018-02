Kushner, Trumpov poradca a zať, stratil prístup k správam tajných služieb

S odvolaním sa na dvoch nemenovaných členov Trumpovej administratívy o tom informovala agentúra Reuters. Spomínaný analytický dokument, ktorý prezident dostáva každé ráno, je prísne tajný. Kushner doteraz nezískal potrebnú bezpečnostnú previerku, k správam mal ale prístup na základe dočasnej výnimky.

Kushner je Trumpovým blízkym spolupracovníkom a vďaka sobášu s prezidentovou dcérou Ivankou je v Bielom dome považovaný za kľúčovú osobu. Doteraz sa mu ale nepodarilo získať bezpečnostnú previerku. Denník The Washington Post cez víkend napísal, že jej získanie je zatiaľ v nedohľadne.

Trump sa prezidentského úradu ujal vlani v januári, Kushner ale za viac ako rok previerku nemá.

Previerku vydáva bezpečnostný úrad Bieleho domu na základe odporúčania Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ktorý podrobne hodnotí žiadateľovu minulosť. Kushner podľa denníka USA Today musel žiadanku o previerku dokonca niekoľkokrát doplňovať o niektoré informácie, okrem iného o svoje kontakty s neamerickými občanmi, predovšetkým s Rusmi.

Vydanie potrebnej previerky pre Kushnera môže nariadiť prezident, ktorý by tak ale obišiel štandardný postup. Poradcovia pred takýmto krokom Trumpa varujú, pretože by to poškodilo vzťahy so spravodajskými službami a tiež vo vnútri Bieleho domu.