Prezidentskí kandidáti v Rusku sa oblievali vodou, padali hrubé nadávky

Šéfa Liberálnodemo­kratickej strany Ruska sa snažila zastaviť ďalšia kandidátka Ksenija Sobčaková, no v tom sa Žirinovskij hrubo pustil aj do nej. Sobčaková si to nenechala páčiť: „Naozaj si myslíte, že takto by sa mal muž rozprávať so ženou?“ spýtala sa ho a obliala pohárom vody. Žirinovskij ju následne nazval „ku..ou“.

Ruské prezidentské voľby sa uskutočnia 18. marca 2018 a ich jednoznačným favoritom volieb je súčasný prezident Putin. Ten má podľa prieskumov stále zhruba 80-percentnú podporu ruských občanov a o jeho víťazstve tak vôbec nikto nepochybuje.

Najvýraznejšej postave ruskej opozície, blogerovi a aktivistovi Alexejovi Navaľnému volebná komisia zamietla kandidatúru. Rozhodnutie zdôvodnila tým, že Navaľnyj bol síce len podmienečne, ale predsa len odsúdený v kauze Kirovles. Napriek tomu by Navaľnyj podľa ruských zákonov kandidovať mohol, ak by mu komisia udelila výnimku – to však nespravila.