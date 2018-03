Trump by vraj mohol súhlasiť s povolením poloautomatov od 21 rokov

Americký prezident Donald Trump by vraj mohol súhlasiť s novelou zákona, ktorá by zvýšila vekovú hranicu pre možnosť obstarania poloautomatickej pušky z 18 na 21 rokov. Trump to povedal na stretnutí s republikánskymi aj demokratickými zákonodarcami, aby s nimi prerokoval možnosti úpravy zákona o zbraniach, ktorého cieľom je predchádzať streleckým masakrom.