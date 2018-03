Trumpa opúšťa ďalší človek, šéfka jeho tlačového oddelenia Hicksová

Podľa denníka The New York Times svoje rozhodnutie oznámila Hicksová svojim kolegom. Dodala, že vo svojej práci dosiahla to, čo mohla.

Hicksová sa pred troma týždňami dostala do konfliktu s Trumpom potom, čo spísala vyhlásenie, v ktorom sa Biely dom zastal prezidentovho vplyvného poradcu Roba Portera, ktorý v tej dobe rezignoval kvôli obvineniu z domáceho násilia. Urobila tak bez konzultácie s Trumpom.

Trump následne podľa CNN povedal, že má pocit, že v tomto prípade dala Hicksová prednosť osobným záujmom pred prezidentovými. Hicksová totiž má alebo mala s Porterom osobný pomer.

Portera, ktorý trvá na svojej nevine, obvinili z násilného správania obe dve bývalé manželky. Naviac mu priťažuje, že Porter nemal bezpečnostnú previerku na svoju funkciu, hoci predpisy ju pre tento post vyžadujú.