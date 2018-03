V Sýrii nejde iba o Sýrčanov

„Chemické“ komponenty KĽDR v Sýrii

„Stavebné dlaždice a ďalší tovar, ktoré KĽDR dodala do Sýrie, nie sú zaradené do kategórie zakázaných v súlade s rezolúciami BR OSN,“ vyhlásili v newyorskom sídle svetovej organizácie. Informovala o tom aj agentúra TASS. V OSN tak reagovali na článok denníka The New York Times, podľa ktorého KĽDR dodala v rokoch 2016 až 2017 do Sýrie komponenty, ktoré možno využiť pri výrobe chemických zbraní. „Autori článku vydávajú želanie za skutočnosť,“ dodali v OSN. Noviny sa pritom odvolali na „dôvernú správu odborníkov z výboru BR OSN“, ktorí kontrolujú plnenie sankcií proti Pchjongjangu. Podľa AP išlo napríklad o kyselinovzdorné a žiaruvzdorné dlaždice, ktoré je možné použiť na výstavbu zariadení vyrábajúcich chemické zbrane. Podľa spomínanej správy priviezli do Sýrie v 13 kontajneroch dlaždice, ktoré by pokryli plochu 5 000 štvorcových metrov, čo je vraj dostatočné množstvo na realizáciu rozsiahleho priemyselného projektu. Spomínané dlaždice sú však napríklad populárne aj pri výstavbe rodinných domov v Číne. Zásielky obsahovali o. i. aj antikorózne a kyselinovzdorné trubky, ventily či teplomery. Na článok v New York Times už reagovali aj vojenské kruhy USA. Napríklad šéf Centrálneho veliteľstva ozbrojených síl USA generál Joseph Votel vyhlásil, že „Pentagon má v úmysle pozorne sledovať, či sýrska vládna moc nedostáva chemické zbrane z KĽDR“.