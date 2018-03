Berlusconi chce za premiéra šéfa Európskeho parlamentu

Expremiér napriek svojim 81 rokom by si trúfal, ale piaty raz na čelo vlády sa predbežne postaviť nemôže. Až do roku 2019 nesmie vykonávať žiadne verejné funkcie, čo je súčasť trestu, ktorý mu v roku 2016 vyrubil súd za daňové podvody. Ako náhradníka za seba by najbohatší Talian rád navrhol predsedu Európskeho parlamentu Antonia Tajaniho. Ten však s odpoveďou stále váha.

Tajani (64), v mladosti monarchistický aktivista, ktorý v roku 1994 stál po boku Berlusconiho pri zakladaní hnutia Forza Italia, sa za viac než dve desaťročia v politike osvedčil ako jeden z jeho najspoľahlivejších pobočníkov. Lojalitu mu zachovával aj na diaľku, z Bruselu a zo Štrasburgu. Prvý raz bol Tajani zvolený za europoslanca v roku 1994, o päť i o desať rokov svoj mandát obhájil. Štyri roky si potom odslúžil ako eurokomisár a na jar 2014 sa vrátil do Európskeho parlamentu, kde vlani v januári v predsedníckom kresle vystriedal odchádzajúceho Nemca Martina Schulza.

Posledné prieskumy predpovedajú víťazstvo koalície pravého stredu, v ktorej popri Berlusconiho strane figurujú aj krajne pravicové zoskupenia – euroskeptická a protiimigrantská Liga severu Mattea Salviniho a nacionalistickí Bratia Talianska Giorgie Meloniovej.

Dohromady by mohli dostať približne 36 percent hlasov, kým populistom z Hnutia piatich hviezd prieskumy predpovedajú zisk 28 percent, ľavicovej koalícii vedenej Demokratickou stranou expremiéra Mattea Renziho 23 percent. Na post premiéra si robí chuť aj Berlusconiho koaličný partner Salvini. Keďže sa však dohodli, že predsedu vlády bude nominovať strana, ktorá získa väčšiu podporu, a Forza Italia má pomerne solídny náskok pred Ligou, úloha rozdávať karty s veľkou pravdepodobnosťou pripadne veteránovi Berlusconimu.

Berlusconi v utorok v rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu RAI pripustil, že ešte stále čaká s oficiálnym oznámením premiérskej kandidatúry svojho vyvolenca. „Vzhľadom na mimoriadne dôležitý post, ktorý v súčasnosti zastáva, ma požiadal, aby som jeho meno nezverejnil, kým mi nedá súhlas,“ povedal šéf Forzy Italia a následným prezradením funkcie svojho kandidáta neponechal žiadne pochybnosti o jeho totožnosti.

„Každému musí byť jasné, že to bude dokonalý kandidát, pretože Taliani už nič neočakávajú od Európy ani od sveta. On by však mohol dokázať nás zmeniť, pretože je predsedom európskej inštitúcie, ktorá je priamo volená európskymi občanmi,“ dodal.

Samotný Tajani, hoci sa v rámci kampane aktívne zúčastnil na viacerých mítingoch Forzy Italia, naďalej odmieta potvrdiť už dávnejšie kolujúce špekulácie, že bude stredopravicovým kandidátom na premiéra. V rozhovore pre utorňajší nemecký denník Die Welt dokonca uviedol, že „stále dúfa, že zostane predsedom Európskeho parlamentu“.

Výberom Tajaniho chce Berlusconi vyslať upokojujúce posolstvo Európskej únii a finančným trhom EÚ, že stredopravicová vláda v Ríme nebude nepriateľsky naladená voči Bruselu. Tajaniho nominácia má za úlohu upokojiť aj umiernených Talianov, nervóznych z krajne pravicových prejavov koaličných partnerov Berlusconiho strany.

Jasné proúniové postoje šéfa Európskeho parlamentu na druhej strane sotva vyvolávajú nadšenie euroskeptikov z Ligy severu či Bratov Talianska. Salvini napríklad otvorene hovorí o tom, že len čo to bude politicky možné, Taliansko by malo opustiť spoločnú európsku menu.

Napokon je však reálne možné, že stredopravicová koalícia nezíska parlamentnú väčšinu. Mnohí politickí analytici pre ten prípad predpovedajú, že Forza Italia sa oddelí od svojich partnerov a bude sa snažiť vybudovať koaličnú vládu s vládnucou ľavicovou Demokratickou stranou, hoci Berlusconi to predbežne popiera.