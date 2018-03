Vraždy novinárov ukazujú na nedostatok zákonnosti v únii, píše maďarský server

Server cituje agentúru Bloomberg, podľa ktorej sa Európskej únii nepodarilo uplatniť na východnej periférii svoje hodnoty – a ak by teraz mala prijímať nových členov, ešte viac by to oslabilo existujúce normy.

„Dospeli sme k bodu, keď sa v EÚ investigatívni novinári stávajú obeťami profesionálnych vrahov. Zavraždením slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej umlčali v priebehu niekoľkých mesiacov už druhého novinára, ktorý preveroval prepojenie organizovaného zločinu s politikou: začalo sa to vlani v októbri vraždou novinárky na Malte,“ píše komentátor Csaba Káncz.

V oboch prípadoch sa novinári pred svojou smrťou obrátili na príslušné orgány so sťažnosťou na hrozbu, ale v oboch prípadoch im osobnú ochranu zamietli. Navyše v prípade Slovenska premiér Robert Fico označil na jeseň 2016 novinárov za „špinavé protislovenské prostitútky“.

Keď potom šéf polície roky naťahuje vyšetrovanie prípadov prepojenia štátnych činiteľov s organizovaným zločinom, hoci investigatívni novinári predkladajú konkrétne dôkazy, vytvára sa v Bratislave atmosféra beztrestnosti. To však môžeme tvrdiť aj o ostatných hlavných mestách tohto regiónu, dodáva autor.

Brusel v tejto situácii nemôže zostať nečinným, pričom určite nestačí ľútostivá poznámka prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa na sociálnej sieti Twitter, pretože tieto incidenty jednoznačne poukazujú na nedostatok zákonnosti v únii.

Malta síce prijala pomoc amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a európskych orgánov, ale ani štyri mesiace po vražde nevedno, kto za ňou stojí. Po prvotnom verejnom pohoršení sa táto kauza už stratila z titulkov novín a krvavý prípad nemal ani žiadne politické následky.