Saviano: Kuciak na Slovensku bojoval proti talianskej mafii sám. Preto zomrel

Ján Kuciak podľa Saviana pribudol do „dlhého a neprijateľného zoznamu novinárov, ktorí sa pokúsili vyniesť na svetlo skutočnosti, ktoré mali zostať skryté – v mnohých prípadoch išlo o väzby medzi organizovaným zločinom a štátom“.

Saviano v príspevku napísal, že kalábrijska 'Ndrangheta, neapolská Camorra a sicílska Cosa nostra sa už niekoľko rokov na Slovensku skrývajú a investujú tu. Pripomenul, že vo februári 2005 bol v popradskom penzióne zatknutý Ugo De Lucia, zabijak neapolského klanu Di Lauro. DNA stopa podľa Saviana dokladá, že v Bratislave je aktívna ďalší neapolský klan, Sarno.

Osamotený Kuciak

„Ján Kuciak bol zavraždený, pretože bol v pátraní po úlohe mafie na Slovensku osamotený. Položme si otázku, prečo sú novinári – od Giancarla Sianiho cez Annu Politkovskú a Antonia Russa až po Daphne Caruanovú Galiziovú – natoľko zraniteľní, že niekto môže kvôli biznisu zvažovať ich likvidáciu,“ vyzýva v texte Saviano.

Novinára Giancarla Sianiho zavraždila v roku 1985 neapolská Camorra, jeho kolega Antonio Russo bol umučený za nevyjasnených okolností pri pokrývaní druhej čečenskej vojny. Kremeľ za politiku v Čečensku kritizovala Anna Politkovská, ktorú zavraždili v roku 2006.

Vlaňajšia smrť maltskej investigatívnej novinárky Caruanovej Galiziovej sa stále vyšetruje – polícia síce zatkla v súvislosti s jej vraždou troch mužov, ale stále pátra po zadávateľovi atentátu.

Skrýva sa, píše

Roberto Saviano opísal brutálne metódy neapolskej mafie v preslávenej knihe Gomora. Podľa tejto knižnej predlohy bol natočený aj rovnomenný film. Spisovateľ je nepretržite strážený políciou, pretože sa mu predstavitelia zločineckej organizácie vyhrážajú smrťou.

Organizovaným zločinom sa zaoberá aj naďalej, napríklad v knihe Nula, nula, nula: príbehy, trasy, bossovia a obete kokaínu (český preklad vyšiel v roku 2013) mapuje medzinárodný obchod s kokaínom. Prispieva do hlavných talianskych denníkov, ale tiež do denníkov The Washington Post, The New York Times, El País, Die Zeit a ďalších.