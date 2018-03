Česko vykročilo k zdaneniu cirkevných reštitúcií

V českej snemovni tentoraz prvé kolo vyhrali komunisti. Poslanci väčšinou hlasov totiž v stredu podporili návrh KSČM týkajúci sa zdanenia cirkevných reštitúcií. Ak to však "dotiahnu" do "víťazného konca“, tak cirkev je rozhodnutá brániť sa na Ústavnom súde. V minulom volebnom období sa rovnaká novela nedostala v snemovni ani len do prvého čítania.

„Návrh komunistov počas hlasovania v prvom kole odmietlo 51 poslancov zo 164 prítomných: z KDÚ-ČSL, TOP 09, STAN, ODS, Pirátov, ale aj Josef Kott z ANO a Kateřina Valachová s Bohuslavom Sobotkom z ČSSD. KSČM podporili poslanci ANO, SPD, väčšina sociálnych demokratov, niektorí Piráti a Václav Klaus mladší z ODS,“ informovali o stredajšom hlasovaní české médiá.

Návrh komunistov ráta s tým, že štát by mohol každoročne získať na daniach späť asi 380 miliónov korún (skoro 15 miliónov eur) z dvoch miliárd korún (viac ako 78,6 milióna eur), ktoré vypláca cirkvám. Celkove by mohol získať 11 miliárd. Pritom náhrada podľa zákona a následných zmlúv Nečasovej vlády s cirkvami a náboženskými spoločnosťami by mala stáť štát do roku 2042 59 miliárd korún (viac ako 2,31 miliardy eur) plus každoročná inflácia. Katolícka cirkev už avizovala, že sa obráti na Ústavný súd.

Podľa Stanislava Přibyla, generálneho tajomníka Českej biskupskej konferencie, výsledok stredajšieho hlasovania v snemovni „nie je dobrou správou o stave právneho štátu v ČR“, ako aj vraj o stave verejnej diskusie na tému „vysporiadania sa s totalitnou minulosťou“.

„Sme schopní dokázať a aj dokazujeme, že cirkevné reštitúcie v súčasnej podobe nie sú nadhodnotené a sú výhodné pre štát aj obyvateľov ČR,“ tvrdil Přibyl. Kriticky sa o „prieniku“ návrhu komunistov do ďalšieho kola vyslovil podľa očakávania aj Miroslav Kalousek, šéf klubu TOP 09.

"Zdaňovať náhradu daňou z príjmu je absolútne nezmyselné a nezákonné. Niekto vám ukradne majetok, následne vám za to vyplatia náhradu a vám to zdania. Je to nezmysel“.

Na bývalého českého ministra financií, ktorý dostal rezort počas šéfovania do kritického stavu, vzápätí reagoval šéf poslancov za KSČM Pavel Kováčik: „Poslanci by si mohli uctiť minútou ticha obete šírenia viery v znamení kríža“. Zároveň upozornil, že ak išlo o krádež, tak to bolo v prípade zákona o cirkevných reštitúciách.

Ako je to na Slovensku Majetok troch hlavných cirkví – katolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej – je už roky jednou z otázok, ktoré ľudí u nás rozdeľujú. Podľa dostupných zdrojov cirkev na Slovensku reštituovala 10 000 nehnuteľnos­tí a 120 000 hektárov pôdy a lesa. Len v prípade katolíckej cirkvi ide o 700 budov, ktoré sú definované ako ,‚iné". Nie sú to teda len kostoly alebo napríklad cintoríny. Celkove cirkvi na Slovensku dnes vlastnia napríklad štvrtinu pozemkov na celom Slovensku a majú odpustené dane. Zdroj: RTVS

„Pripomínam, že vznikal za čudných okolností a prešiel iba vďaka podpore jediného hlasu trestne stíhaného poslanca. Napriek tomu ho schválili a my rešpektujeme, že sa to nedá zmeniť. A tak nech je aspoň tento nemravný dar zdanený. Tak ako v prípade akéhokoľvek daru hociktorému občanovi,“ povedal Kováčik Haló novinám.

Poslanci za SPD a ČSSD už vopred informovali, že na základe riešenia straníckych sekretariátov posunú návrh KSČM do ďalšieho čítania. „Chceme ďalej rokovať vo výboroch o tom, či by sme nedokázali spresniť zdanenie peňazí týkajúce sa skutočných ziskov cirkvi. Tak, aby sme nepoškodili tých, ktorí dostávajú skutočne iba to, čo im vzali,“ dešifroval postoj strany SPD jej šéf Tomio Okamura.

Podľa časti opozície za podporou návrhu komunistov zo strany hnutia ANO Andreja Babiša, premiéra v demisii, je snaha dostať na svoju stranu KSČM pri druhom pokuse zostaviť kabinet. Inak to však vníma napríklad Markéta Šichtářová. „Majetkové dane principiálne ako ekonóm nepodporujem, ale na druhej strane ide o špecifickú situáciu, riešenie špecifického právneho vzťahu. Predovšetkým považujem za veľmi vhodné túto záležitosť konečne uzavrieť, tak aby bola opäť neotvoriteľná. Ak má tomu pomôcť zdanenie, tak je to účelné,“ dodáva ekonómka z Next Finance.