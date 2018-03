Útok na sídlo armády v Burkine Faso si vyžiadal najmenej 28 mŕtvych

Podľa dvoch bezpečnostných zdrojov si útok vyžiadal 28 mŕtvych; tretí zdroj uviedol, že zabitých bolo 30 osôb. Dva zdroje sú francúzskeho pôvodu, jeden je miestna.

Zatiaľ čo podľa jedného zo zdrojov sú mŕtvi vojaci, podľa iného pri útoku zomreli civilisti. Armáda Burkiny Faso a polícia predtým hovorili o asi 15 mŕtvych. Najmenej 75 bolo podľa armádneho lekára Amada Kadanda zranených.

Skupina neznámych páchateľov sa pri útoku zamerala na sídlo hlavného štábu ozbrojených síl Burkiny Faso a francúzske veľvyslanectvo. Podľa očitých svedkov sa z tejto časti mesta ozývali aj výbuchy. Minister obrany Jean-Claude Bouda uviedol, že ide o „teroristický útok“ zameraný najmä na hlavný štáb armády a veľvyslanectvo Francúzska.

Celková situácia v meste bola neprehľadná. Primátor Armand Béouindé uviedol, že útočila desiatka mužov, ktorí pri vstupe do hlavného štábu armády aktivovali výbušninu nastraženú v aute. Následne – ešte oblečení v civile – prenikli do budovy, kde sa prezliekli do uniforiem, čo vyvolalo špekulácie o ich pravej identite. Podľa vyjadrenia očitých svedkov, ktorých citovala agentúra Reuters, útočníci pred streľbou kričali „Alláhu akbar“ (Boh je veľký.

Francúzske ministerstvo zahraničných vecí medzičasom na svojej internetovej stránke ubezpečilo, že „na mieste zasahujú poriadkové sily a úrady (Burkiny Faso) prijímajú potrebné opatrenia“. Podľa portálu La Jeune Afrique velenie bezpečnostných zložiek uzavrelo centrum mesta a vyzvalo obyvateľstvo, aby sa tejto oblasti vyhli.

Spomínaný portál dodal, že pred úradom vlády, ktorý sa nachádza v blízkosti francúzskej ambasády, pristáli dva vrtuľníky francúzskej armády a vysadili tam francúzskych vojakov.

Portál pripomenul, že v Ouagadougou majú základňu príslušníci francúzskych jednotiek osobitného určenia zúčastňujúci sa na operácii Sabre.

Člen vlády afrického štátu Rémi Dandjinou nateraz odmietol zverejniť bilanciu útoku, jeho cieľ a páchateľov.

Hlavné mesto Burkiny Faso bolo v posledných rokoch opakovane cieľom džihádistických útokov, ktoré si za svoje ciele vyberali miesta navštevované ľuďmi z európskych krajín. Ďalším terčom útokov boli predstavitelia štátu – najmä policajti a vojaci. K týmto útokom dochádza hlavne na severe krajiny, pri hraniciach s nestabilnými oblasťami susedného Mali.